El legislador nacional Maximiliano Abad reclamó al gobernador bonaerense que Punta Mogotes pase a ser administrado por Mar del Plata. En una publicación en X, cuestionó el control provincial sobre el sector costero y vinculó su pedido con las dificultades que, según afirmó, tiene la ciudad para realizar tareas de mantenimiento y decidir sobre los espacios públicos.

Abad

“Señor gobernador: devuélvale Punta Mogotes a los marplatenses”, expresó al comienzo de su mensaje. El planteo puso el foco en la capacidad de decisión local sobre la playa, el paseo y los usos de ese sector.

“De la avenida al mar decide la Provincia. Por eso Mar del Plata no puede limpiar su playa, iluminar el paseo ni definir qué se hace con un lugar que es de todos”, sostuvo Abad. De esa manera, relacionó el esquema de administración con las restricciones que atribuyó a la intervención municipal.

El legislador también invocó un respaldo judicial al reclamo. “La Justicia ya reconoció que la ciudad puede administrar su propia costa”, afirmó, sin precisar en la publicación qué resolución sustenta esa interpretación.

Además de discutir quién debe administrar Punta Mogotes, Abad describió problemas que, según señaló, afectan a los vecinos. Cuestionó que los balnearios obstaculicen la vista al mar, advirtió que los chicos del barrio no tienen dónde jugar y denunció la falta de iluminación nocturna.

Su reclamo reunió así la demanda de administración local con una crítica a las condiciones de uso del espacio costero. Para el legislador, la ciudad debe poder definir las intervenciones y prioridades de un lugar que considera propio de los marplatenses.

“No pedimos un favor: pedimos poder administrar lo que es nuestro. Punta Mogotes tiene que volver a ser de los marplatenses”, concluyó.