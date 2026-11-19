Bugallo contra Toty Flores por su respaldo a Espinoza: “Siento asco y una profunda desilusión”
El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, cuestionó a Toty Flores por su respaldo a Fernando Espinoza como próximo gobernador bonaerense. En dos publicaciones en X, expresó su rechazo a ese posicionamiento y lo presentó como una contradicción con la trayectoria política de Flores.
El mensaje que originó la reacción fue publicado por Flores el 17 de noviembre. “Desde La Matanza queremos a Fernando Espinoza como próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos dirigentes con experiencia, compromiso y conocimiento del territorio”, sostuvo. El respaldo concluyó con una consigna explícita: “¡Fernando Espinoza Gobernador 2027!”.
Bugallo respondió ese mismo día con un cuestionamiento directo. “Siento asco y una profunda desilusión. Un mamarracho en todo sentido. Tanta incoherencia, tanta contradicción, tanta dignidad tirada a la basura”, escribió.
El legislador centró su reproche en el cambio de posición que atribuyó a Flores frente a Espinoza. “De enfrentar a Espinoza a terminar reivindicándolo. Más kirchnerista imposible”, afirmó. También sostuvo que ese respaldo representaba un desenlace “triste y lamentable” para una trayectoria que, según expresó, alguna vez había merecido su respeto.
En una segunda publicación, Bugallo volvió sobre el mismo mensaje y extendió sus cuestionamientos a otras referencias del peronismo. Le preguntó cuánto faltaba para que apareciera abrazado a Cristina Fernández de Kirchner y reclamara su “libertad”. También lo interpeló sobre si haría campaña por Sergio Massa para presidente.
Esas referencias fueron formuladas como reproches de Bugallo, mientras que el apoyo expresado por Flores en la publicación estuvo dirigido a Espinoza para la Gobernación bonaerense. “Qué pena Toty, qué pena”, cerró el diputado.
Como se informó en Grupo La Provincia, Espinoza apareció entre las tendencias de X durante el Día de la Militancia, en una jornada con mensajes de dirigentes y militantes que promovieron una eventual candidatura provincial. Las consignas de respaldo apuntaron a 2027, sin constituir por sí mismas una postulación formal.