El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, volvió a poner en agenda el estado de las rutas que atraviesan el distrito y reclamó una mayor intervención de Vialidad Nacional, al tiempo que destacó que el Municipio decidió actuar sobre un tramo de la Ruta 3 con recursos propios.

El jefe comunal sostuvo que la situación vial es compleja y que, pese a no tratarse de una competencia municipal, se avanzó con trabajos concretos para reducir riesgos y mejorar la seguridad de quienes circulan por la zona.

“La situación de las rutas es un tema complejo”

Garate explicó que se acercó a la Ruta 3 mientras trabajadores municipales realizaban tareas de reparación sobre uno de los sectores deteriorados.

“La situación de las rutas de nuestra ciudad es un tema complejo, que no dejamos de lado”, expresó.

El intendente remarcó que la intervención se está haciendo con recursos municipales, aunque el mantenimiento corresponde a Vialidad Nacional.

Reclamo a Vialidad Nacional

En ese sentido, Garate apuntó a la responsabilidad del organismo nacional encargado de conservar las rutas.

“Se está trabajando acá porque el municipio pone primero la seguridad de los vecinos. Pero también queremos que quienes deben hacerse responsables, cumplan”, sostuvo.

La declaración busca dejar en claro que la intervención local responde a una urgencia vinculada con la seguridad vial, pero que el Municipio no pretende asumir de manera permanente una tarea que excede sus competencias.

Recursos propios para atender una urgencia

La reparación del tramo de la Ruta 3 se presenta como una respuesta inmediata frente a una problemática que afecta de manera directa la circulación.

Desde la gestión local se remarcó que el objetivo es evitar que el deterioro siga generando riesgos y, al mismo tiempo, sostener el reclamo para que el mantenimiento estructural sea asumido por el organismo correspondiente.

La postura de Garate combina así una decisión de intervención concreta con una exigencia institucional hacia Nación.

Un nuevo espacio para la memoria en Bellocq

En otro orden, San Francisco de Bellocq sumó un nuevo espacio dedicado a la historia, la cultura y la identidad local.

El Museo Histórico y Centro Cultural abrió sus puertas en la ex estación, con la intención de preservar la memoria de la comunidad y generar un nuevo punto de encuentro.

La propuesta busca recuperar un edificio con fuerte valor simbólico y darle una función vinculada con la cultura y la participación.

Preservar raíces e identidad

El nuevo espacio fue pensado como un lugar para reunir historias, recuerdos y expresiones culturales de San Francisco de Bellocq.

La apertura apunta a fortalecer el vínculo de la comunidad con su pasado y, al mismo tiempo, ofrecer un ámbito para nuevas actividades.

Desde el Municipio invitaron a vecinos y visitantes a conocer el lugar y a sumarse con ideas y propuestas.

Cultura con participación comunitaria

La intención es que el museo no funcione únicamente como un espacio de exhibición, sino también como un centro abierto a la participación.

La posibilidad de incorporar iniciativas de vecinos e instituciones busca darle una dinámica permanente y convertirlo en un punto activo dentro de la vida cultural de Bellocq.

La recuperación de la ex estación aparece así como una forma de unir patrimonio, memoria y nuevas propuestas.