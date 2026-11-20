El Departamento Ejecutivo de Trenque Lauquen presentó ante el Honorable Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para 2027, que alcanza un total de $112.659.387.358 y plantea una fuerte continuidad de inversiones en viviendas, infraestructura urbana, salud, educación, servicios públicos y equipamiento.

La propuesta elaborada por la gestión del intendente Francisco Recoulat se apoya en una visión federal del distrito, con obras y programas pensados para Trenque Lauquen, 30 de Agosto, Beruti y otras localidades, de acuerdo con las prioridades y necesidades de cada comunidad.

Más de $10.889 millones para obras y equipamiento

Del total previsto, el proyecto destina $10.889,3 millones a obras y equipamiento.

Dentro de ese esquema tendrán un lugar importante las intervenciones financiadas mediante el sistema de Contribución por Mejoras, que permitirá avanzar con pavimento, cordón cuneta y otras obras de infraestructura.

También se proyectan más de $850 millones para infraestructura deportiva en Trenque Lauquen, 30 de Agosto y Beruti.

Una mirada federal para todo el distrito

El Presupuesto 2027 contempla acciones específicas para las distintas localidades.

En Trenque Lauquen y 30 de Agosto se prevén fondos para salud, desarrollo urbanístico, infraestructura, equipamiento y servicios públicos.

En Beruti se proyectan mejoras en calles y obras destinadas a facilitar el escurrimiento del agua de lluvia, mientras que en Girodías se contemplan luminarias LED y puesta en valor de espacios públicos.

En Garré también se prevén intervenciones sobre espacios de uso comunitario.

La colectora de la Ruta 5 seguirá avanzando

El proyecto estima ingresos por $2.875,2 millones a través del sistema de Contribución por Mejoras.

Una de las obras centrales será la colectora de la Ruta Nacional N.º 5, que ya se encuentra en marcha.

Para 2027 se proyecta completar el cordón cuneta y el alumbrado LED en el tramo de 1.700 metros y continuar por etapas con el estabilizado y la pavimentación.

Viviendas y nuevos lotes con servicios

La política habitacional tendrá otro lugar destacado.

El Ejecutivo prevé completar las 38 viviendas que se construyen mediante el programa municipal de Círculo Cerrado y avanzar con un nuevo plan de 20 unidades.

En paralelo, se proyecta urbanizar nuevas tierras municipales para generar lotes con servicios destinados a futuros programas habitacionales.

En la Ampliación Urbana también se prevé iniciar la urbanización de la Chacra 221, con obras de agua, cloacas, cordón cuneta y alumbrado.

Salud: casi un tercio del Presupuesto

La salud pública concentrará $34.654 millones, equivalentes al 30,8% del presupuesto total.

Para el Hospital Dr. Pedro T. Orellana se prevén más de $844 millones en obras y equipamiento, con intervenciones en Guardia, Maternidad y salas de internación.

En el Hospital Dr. Francisco Eguiguren de 30 de Agosto se proyecta continuar con refacciones y sumar nuevo equipamiento.

También se prevén obras en el CAPS Ramón Carrillo y mejoras en otros Centros de Atención Primaria de la Salud.

Avance de la digitalización sanitaria

Durante 2027 también se busca completar la implementación del sistema digital de salud en las áreas y prestaciones previstas.

El proceso ya comenzó en el Hospital Orellana y se extendió a los CAPS y al Hospital Eguiguren.

El objetivo es seguir integrando información y herramientas tecnológicas para mejorar la atención y el funcionamiento del sistema.

Recomposición salarial y sostenimiento de servicios

La recomposición salarial de los trabajadores municipales se mantiene entre las prioridades.

Las partidas destinadas a personal representan el 58,7% del presupuesto total.

Desde el Ejecutivo remarcaron que esa proporción está vinculada con la cantidad de servicios que presta directamente el Municipio en áreas como salud, educación, ambiente, cultura, deportes, seguridad, modernización, agua, cloacas, alumbrado, barrido, recolección de residuos y mantenimiento de caminos.

Calles, agua y saneamiento

El proyecto también contempla nuevas etapas del programa de estabilizado granular de calles urbanas en Trenque Lauquen, 30 de Agosto y Beruti.

En agua y cloacas se proyectan $385 millones para infraestructura sanitaria, incluyendo la continuidad de los trabajos en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Trenque Lauquen.

También se prevén mejoras en desagües pluviales y nuevas obras en 30 de Agosto.

Más de $850 millones para infraestructura deportiva

La inversión deportiva incluirá el nuevo Polideportivo Municipal de 30 de Agosto, la ampliación del Polideportivo Poroto Abásolo, la refacción del Polideportivo de Beruti y la finalización del gimnasio de la Asociación Civil del Colegio Nacional.

El nuevo polideportivo de 30 de Agosto tendrá alrededor de 1.200 metros cuadrados, con gimnasio cubierto, baños, vestuarios y espacios adaptados.

En Beruti se prevé completar la refacción integral del polideportivo y en Trenque Lauquen avanzar con la recuperación del gimnasio del Colegio Nacional.

Educación y edificios municipales

Para infraestructura educativa se prevén $1.669 millones provenientes del Fondo Educativo.

Las obras serán definidas de acuerdo con las prioridades y cronogramas establecidos en la Unidad Educativa de Gestión Distrital.

También continuará el Plan de Remodelación de Edificios Municipales y espacios públicos, con intervenciones en residencias para adultos mayores, el Museo del Agro de Beruti, talleres municipales y la Terminal de Ómnibus de 30 de Agosto.

Caminos rurales y nueva maquinaria

El Presupuesto 2027 también mantiene como prioridad el Plan Estratégico de Caminos Rurales.

Desde el inicio de la gestión se incorporaron siete motoniveladoras y dos excavadoras, además de tractores, camiones y otros equipos.

Para 2027 se proyectan más de $981 millones destinados a seguir renovando el parque vial.

La meta es cerrar el año con diez motoniveladoras 0 kilómetro y dos excavadoras incorporadas durante los cuatro años de gestión.

Políticas sociales, formación y producción

La planificación también contempla programas sociales dirigidos a primera infancia, niñez, adolescencia, personas mayores y personas con discapacidad.

Se prevé además sostener la formación académica y profesional mediante convenios con universidades e instituciones, incluyendo nuevos acuerdos del Programa Puentes.

En materia productiva, continuarán las políticas de acompañamiento a emprendedores, comercios, pequeñas y medianas empresas e industrias, con capacitaciones, asesoramiento y herramientas para mejorar la inserción laboral.

Un Presupuesto con fuerte peso de recursos municipales y provinciales

Del total de recursos previstos, aproximadamente el 48% será de origen municipal y el 52% provincial, con una participación marginal de fondos nacionales.

Además, el 87,6% corresponde a recursos de libre disponibilidad y el 12,4% a fondos con destinos específicos.