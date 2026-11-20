Verónica Magario, Pablo López y Alexis Guerrera durante la presentación del Presupuesto 2027.

El Presupuesto 2027 abrió una discusión que reúne a intendentes y legisladores de distintas pertenencias políticas: cuánto dinero recibirán los municipios, cuándo llegará y quién decidirá cómo gastarlo. El esquema presentado por el gobierno de Axel Kicillof, que vincula un nuevo Fondo de Seguridad con la obtención de endeudamiento, enfrenta pedidos para garantizar montos y ampliar los destinos permitidos.

La demanda excede a la oposición. Mientras el radicalismo busca trasladar a la Legislatura los planteos de su Foro de Intendentes, el jefe comunal de Carmen de Areco, Iván Villagrán, también reclamó libre disponibilidad. Su intervención incorpora una voz del peronismo a una negociación atravesada por las dificultades para sostener servicios y retomar trabajos inconclusos.

Las coincidencias, sin embargo, tienen límites. Hay quienes quieren utilizar las partidas para distintas urgencias municipales y quienes defienden que permanezcan afectadas a seguridad. También aparecen diferencias sobre el criterio de distribución, aunque se repite el pedido de contar con ingresos previsibles.

El 8% de la deuda, en el centro de la negociación

La propuesta oficial contempla un Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad equivalente al 8% del nuevo endeudamiento que efectivamente obtenga la Provincia. Los recursos se distribuirían entre los 135 municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y tendrían como destino equipamiento e infraestructura del área.

Ese diseño concentra dos objeciones: la falta de un piso asegurado independientemente del crédito y las restricciones para atender otras necesidades locales.

Si se concretara la totalidad de la autorización solicitada, por el equivalente a US$1.000 millones, el fondo representaría en pesos unos US$80 millones. La diputada radical Alejandra Lordén propuso que una parte provenga de Rentas Generales, con desembolsos programados, y que lo asociado a la deuda funcione como complemento. “Debe existir un monto garantizado que les permita a los intendentes contar con previsibilidad para administrar y planificar sus gestiones”, sostuvo.

El planteo apunta a evitar que los municipios organicen compromisos sobre recursos cuya llegada todavía depende de operaciones financieras. Para los representantes locales, el calendario de pagos tiene tanta importancia como el monto anunciado.

Reunión del Foro de Intendentes Radicales con legisladores.

El Foro radical busca convertir sus pedidos en cambios legislativos

La reunión realizada en La Plata permitió al Foro de Intendentes Radicales ordenar una agenda compartida después de meses de diferencias internas. La nueva conducción colegiada abrió una instancia de coordinación con los legisladores para discutir el paquete económico y sostener una posición sobre los recursos municipales.

En ese ámbito se reunieron los pedidos por deudas provinciales, actualización de prestaciones, financiamiento de obras y mayor flexibilidad presupuestaria. El acuerdo partidario todavía debe traducirse en propuestas concretas durante el tratamiento parlamentario.

El intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, sintetizó la posición: “Aspiramos a que sea de libre disponibilidad y un fondo garantizado, fijo”. El objetivo es disponer de una asistencia que permita planificar sin depender exclusivamente de la colocación de deuda provincial.

La coordinación continuará con otra reunión entre la mesa del Foro y los representantes legislativos. Además del reparto de fondos, la agenda incluye las previsiones de coparticipación, la pauta salarial y las obras previstas para los distritos gobernados por la UCR.

Uno de los reclamos más concretos corresponde a IOMA. Según los planteos difundidos tras la participación del intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, los aranceles de las prestaciones hospitalarias se mantienen sin cambios desde octubre de 2024. Los municipios pidieron actualizarlos y acordar mecanismos de compensación por las obligaciones pendientes de la obra social.

La demanda combina el cobro de deudas con la revisión de los valores reconocidos por la atención. Para las administraciones que sostienen hospitales, resolver únicamente los atrasos no elimina el desequilibrio si los aranceles continúan rezagados.

En seguridad, los integrantes del Foro señalaron que las transferencias provinciales llevan quince meses sin actualizarse y cubren, según sus cálculos, alrededor del 40% de los gastos municipales destinados a sostener esas prestaciones. Combustible, reparaciones y mantenimiento de patrulleros aparecen entre las erogaciones que afrontan con recursos propios.

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, aseguró que en su distrito el municipio aporta el 70% de esos recursos y reclamó regularizar deudas de IOMA e IPS. Su par de General Arenales, Érica Revilla, sumó las dificultades para sostener el hospital local y una red de 1.300 kilómetros de caminos rurales, en un contexto de mayores costos y problemas de recaudación.

El esquema presentado por el gobierno de Axel Kicillof , que vincula un nuevo Fondo de Seguridad con la obtención de endeudamiento, enfrenta pedidos para garantizar montos y ampliar los destinos permitidos.

El pedido también aparece dentro del peronismo y del PRO

La intervención de Villagrán muestra que la discusión sobre la autonomía para gastar atraviesa las pertenencias partidarias. El intendente de Carmen de Areco defendió que las transferencias “sean de libre disponibilidad” porque las prioridades cambian según las características de cada localidad.

Aunque reconoció la utilidad de los aportes para cámaras, luminarias y dependencias policiales, explicó que su municipio también destina dinero a combustible y mantenimiento. Por eso, reclamó margen para orientar la asistencia hacia otras demandas.

Entre ellas mencionó una ampliación de la red de cloacas con un 11% de ejecución pendiente, destinada a beneficiar a 350 familias, que vinculó con obras paralizadas por Nación. También señaló un entubamiento de dos kilómetros de un canal a cielo abierto, detenido desde hace un año por dificultades presupuestarias provinciales.

Dentro del PRO, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, respaldó que exista una partida específica para seguridad. Explicó que la prevención constituye una prioridad de su gestión y que el distrito destina a esa tarea el 12% del presupuesto municipal. Su exigencia principal es que los desembolsos lleguen a tiempo y permitan decidir la aplicación dentro del área.

Desde la Coalición Cívica, Andrés De Leo cuestionó que la asistencia dependa de conseguir crédito y reclamó escuchar las necesidades de los municipios. En La Libertad Avanza, Francisco Adorni también rechazó esa dependencia, pero defendió la afectación exclusiva a seguridad y propuso distribuir según indicadores delictivos, con rendición pública del gasto.

Participamos de la presentación de la Ley de Presupuesto, Impositiva y de Financiamiento en @diputadosba El deterioro de la actividad económica, el consumo, la inversión y el empleo por las políticas que implementa Milei tiene un especial impacto en nuestra provincia. A la destrucción de nuestras capacidades productivas y la caída de la inversión hace cinco trimestres, se le suma la pérdida de recursos tributarios y la deuda que Nación acumula con la Provincia, por la que tenemos un reclamo vigente. — Verónica Magario (@magariovero) November 5, 2026

La respuesta provincial y los acuerdos pendientes

El Ejecutivo presenta el paquete económico como una herramienta para sostener la gestión frente a las restricciones fiscales. El ministro de Economía, Pablo López, atribuyó parte de esas dificultades a los recortes nacionales y señaló: “A esto se suma la caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por las políticas nacionales”.

El proyecto prevé un gasto total de $58,6 billones y solicita autorización de endeudamiento por el equivalente a US$1.000 millones. Según la presentación oficial, busca preservar políticas esenciales, inversión pública y sostenibilidad financiera.

Sobre esa propuesta, intendentes y bloques preparan modificaciones que alcanzan tanto al dinero disponible como a las condiciones para recibirlo. El reclamo municipal ya atravesó la frontera entre oficialismo y oposición; ahora deberá encontrar una fórmula que reúna votos en la Legislatura. Kicillof necesita financiamiento, mientras los distritos buscan asegurarse que una parte llegue con fechas y destinos que puedan administrar.