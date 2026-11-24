El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, visitó el Centro de Formación “Santa Rita”, donde dialogó con los aspirantes que se preparan para incorporarse al Sistema de Seguridad municipal.

Actualmente se desarrollan dos cursos de formación en simultáneo, con un total de 69 postulantes: 41 futuros oficiales de monitoreo y 28 futuros oficiales de patrulla. A eso se suman las capacitaciones permanentes destinadas al personal que ya presta servicios diariamente en el distrito.

“Equipos cada vez mejor preparados”

Durante la recorrida, Lanús destacó la importancia de la formación como parte del fortalecimiento del sistema de seguridad local.

“Estamos fortaleciendo nuestro sistema de seguridad con más recursos, tecnología y, sobre todo, con equipos cada vez mejor preparados”, expresó.

El intendente remarcó que la incorporación de nuevos oficiales apunta a mejorar la prevención y ampliar la capacidad de respuesta.

“La formación de estos nuevos oficiales es fundamental para mejorar la prevención, tener mayor presencia en las calles y dar respuestas más rápidas y eficientes a los vecinos”, sostuvo.

41 futuros oficiales de monitoreo

El curso destinado a Oficiales de Monitoreo cuenta con 41 cursantes: 28 mujeres y 13 hombres.

Quienes completen la capacitación se incorporarán al Centro de Operaciones Municipal a partir de diciembre.

El programa incluye 11 materias orientadas a preparar a los aspirantes para tareas de vigilancia, prevención y seguimiento de situaciones en tiempo real.

Videovigilancia e inteligencia artificial

Entre los contenidos se encuentran teoría de la seguridad y diseño operativo, bases legales y capacitación en software específicos de videovigilancia.

También se incluyen herramientas vinculadas con análisis de imágenes e inteligencia artificial.

La formación busca que los futuros operadores puedan interpretar información, detectar situaciones de riesgo y actuar de manera coordinada con el resto del sistema.

Formación para oficiales de patrulla

En paralelo, 28 aspirantes participan del curso para Oficiales de Patrulla.

Del total, 20 son hombres y 8 mujeres.

La capacitación comprende 12 materias que combinan preparación física, entrenamiento práctico y formación teórica para las tareas que deberán realizar en la vía pública.

Defensa personal, criminalística y emergencias

Entre los contenidos se destacan adiestramiento físico, defensa personal, criminalística y geografía operativa.

Esta última materia apunta a que los futuros oficiales conozcan en profundidad el territorio donde desarrollarán sus recorridos y tareas preventivas.

También reciben formación en emergentología, con herramientas destinadas a intervenir ante urgencias médicas primarias.

Capacitación permanente

La formación de los nuevos aspirantes se complementa con cursos destinados a los oficiales que ya integran el Sistema de Seguridad municipal.

El objetivo es sostener una actualización permanente de los equipos y acompañar los cambios tecnológicos y operativos que se incorporan al sistema.

De esta manera, la capacitación no queda limitada al ingreso de nuevo personal, sino que forma parte de un esquema continuo.

Más prevención y despliegue territorial

La incorporación de nuevos oficiales apunta a ampliar las capacidades de monitoreo, prevención y presencia en los distintos barrios.

El fortalecimiento de los equipos busca acompañar la inversión en tecnología y recursos con personal preparado para utilizar esas herramientas.

Con los 69 aspirantes actualmente en formación, San Isidro avanza en una nueva etapa de ampliación de su Sistema de Seguridad municipal.