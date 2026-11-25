El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles desde las 15 ante el Senado de la Nación para brindar su primer informe de gestión desde que asumió como ministro coordinador. La exposición estará atravesada por los pedidos de explicaciones sobre el rumbo económico, el destino del oro del Banco Central, el funcionamiento de la SIDE y el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina.

El funcionario remitió previamente el informe de gestión N° 146, un documento de 2.202 páginas que reúne las respuestas del Poder Ejecutivo a las consultas formuladas por los legisladores. Sin embargo, en varios de los asuntos más sensibles, los organismos nacionales invocaron restricciones legales para no divulgar información específica.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, los senadores habían presentado 1.659 preguntas sobre la gestión de Javier Milei, posteriormente agrupadas en 1.287 consultas para evitar reiteraciones.

El Gobierno mantiene bajo reserva el destino del oro del Banco Central

Uno de los capítulos que concentra los interrogantes de los legisladores es el referido a las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los senadores solicitaron precisiones sobre la ubicación de los 1,98 millones de onzas troy de oro trasladadas al exterior durante 2024, además de información sobre las operaciones financieras realizadas con esos activos.

Las consultas incluyeron un resultado negativo de aproximadamente US$1.023 millones durante 2025 en operaciones con derivados, según los datos de la Auditoría General de la Nación (AGN) citados por los legisladores.

En su respuesta, el Banco Central calificó como “estrictamente confidenciales” las estrategias de administración de las reservas y la identidad de las contrapartes involucradas.

La entidad argumentó que divulgar esa información podría comprometer los contratos vigentes, revelar la localización de los activos y facilitar que los operadores financieros anticipen sus movimientos.

También aseguró que la documentación correspondiente a la custodia y los seguros del oro se encuentra incorporada en expedientes reservados.

El presupuesto de la SIDE casi se cuadruplicó en dos años

Otro de los puntos del informe está relacionado con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), cuyo presupuesto registró un incremento significativo desde 2024.

Según las cifras remitidas al Senado, el crédito presupuestario del organismo pasó de $48.256 millones en 2024 a $176.916 millones en 2026, con un nivel de ejecución del 80,6% durante el ejercicio actual.

Pese a la ampliación de los recursos, la cantidad de agentes que integran el organismo y las incorporaciones previstas bajo el nuevo estatuto permanecen clasificadas como información secreta, en virtud de la Ley de Inteligencia Nacional.

La convocatoria para incorporar personal bajo ese régimen finalizará el próximo 30 de noviembre, sin que el informe precise cuántos trabajadores ingresarán.

Qué respondió el Gobierno sobre Flávio Bolsonaro

El ingreso y posterior salida del excandidato brasileño Flávio Bolsonaro también motivó pedidos de información por parte de los senadores.

La Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que ambos movimientos se realizaron mediante pasos fronterizos habilitados y con la documentación exigida.

El organismo indicó que, al momento de los controles migratorios, los sistemas argentinos no registraban una orden internacional de detención ni una alerta de Interpol que permitiera impedir su desplazamiento.

La prohibición de abandonar Brasil había sido dispuesta el 26 de octubre, mientras que su ingreso a territorio argentino quedó registrado al día siguiente.

Presupuesto 2027: las diferencias entre el Gobierno y el mercado

La presentación de Santilli se producirá, además, en plena discusión por el Presupuesto 2027, cuya elaboración parte de una estimación de crecimiento económico del 4% para el próximo año.

Esa previsión supera el 2,5% proyectado en octubre por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Ante las consultas sobre una eventual desaceleración de la actividad respecto del escenario oficial, el Ministerio de Economía señaló que adoptará las medidas necesarias para preservar el equilibrio financiero, aunque no identificó qué partidas podrían modificarse.

El primer informe de gestión de Santilli ante la Cámara alta combinará así la defensa de las políticas impulsadas por la administración de Milei con los pedidos de información de los legisladores sobre el manejo de los recursos públicos y las decisiones de distintos organismos nacionales.