ANSES e IPS, en el centro de la disputa por el financiamiento previsional bonaerense.

La disputa entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires por el financiamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) incorporó a la administración de María Eugenia Vidal. En las respuestas parlamentarias que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará este miércoles ante el Senado, Nación atribuyó la paralización de las auditorías previsionales a inconsistencias en la documentación correspondiente al ejercicio 2017.

La explicación del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) introduce un nuevo elemento en el conflicto que mantiene el gobernador Axel Kicillof con el presidente Javier Milei por las transferencias destinadas a financiar la caja jubilatoria bonaerense.

El planteo se conoce en momentos en que la Provincia elevó a $20,7 billones su reclamo global por recursos nacionales y mantiene abierta la disputa judicial por los fondos previsionales ante la Corte Suprema de Justicia.

Qué cuestiona ANSES de la gestión de Vidal

El organismo nacional fundamentó la falta de avances en los resultados de la auditoría correspondiente a 2017, cuando Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires y Christian Gribaudo estaba al frente del IPS.

Según las respuestas difundidas, los auditores identificaron dos inconsistencias sustanciales en las bases de datos que la administración bonaerense había presentado en carácter de declaración jurada. Según ANSES, por las inconsistencias de las bases remitidas, “se tendió a sobreestimar el gasto simulado y por ende el déficit determinado y el financiamiento incurrido”.

La observación adquiere relevancia porque el ejercicio 2017 constituye el punto de partida del régimen de asistencia financiera establecido después de la firma del Consenso Fiscal, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Vidal y Macri.

El Decreto 730/2018 dispuso una metodología para calcular los desequilibrios que debería afrontar el Estado nacional si las cajas previsionales provinciales hubieran sido transferidas a su órbita. El procedimiento contempla simulaciones, auditorías y convenios bilaterales para determinar los recursos correspondientes a cada jurisdicción.

De acuerdo con la explicación atribuida a ANSES, el carácter incremental de esa metodología impide completar las auditorías posteriores mientras no se resuelva el ejercicio inicial. La finalización de las auditorías de los ejercicios posteriores depende de la resolución del correspondiente a 2017.

El organismo nacional también sostiene que la Provincia no objetó los hallazgos técnicos de la auditoría, pero todavía no remitió toda la información necesaria para recalcular el resultado del ejercicio 2017.

Fragmento del Informe de Gestión 146 de Jefatura de Gabinete.

Kicillof reclama los fondos ante la Corte Suprema

La explicación de Nación contrasta con los argumentos que el Ejecutivo bonaerense viene sosteniendo desde que inició su reclamo judicial en 2024.

La Provincia exige el reconocimiento de anticipos impagos, actualizaciones pendientes y diferencias acumuladas de ejercicios anteriores, correspondientes al financiamiento de las cajas previsionales que no fueron transferidas al Estado nacional durante la década de 1990.

En abril de este año, Kicillof participó de una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que representantes del Gobierno nacional asumieron el compromiso de acercar una propuesta de pago.

Sin embargo, la tercera audiencia, realizada el 10 de junio, terminó sin acuerdo. El gobernador denunció que los funcionarios nacionales volvieron a solicitar tiempo para completar trabajos técnicos, pese al compromiso asumido durante el encuentro anterior.

Ante esa situación, la administración bonaerense decidió dar por terminada la etapa de conciliación y avanzar por la vía cautelar, cuando el reclamo previsional ya superaba los $2,3 billones.

Kicillof también cuestionó las diferencias en el tratamiento que recibieron las trece provincias que conservaron sus sistemas jubilatorios. Jurisdicciones como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chubut y Entre Ríos alcanzaron acuerdos con la Casa Rosada, mientras Buenos Aires continuaba sin una propuesta concreta.

Cuánto reclama la Provincia y a quiénes alcanza el conflicto

El financiamiento previsional representa uno de los principales componentes de las obligaciones que el Gobierno bonaerense reclama a Nación.

Según el desglose elaborado por el Ministerio de Economía provincial, las transferencias pendientes de ANSES ascendían a $2,78 billones a valores de julio de 2026.

Kicillof reclama los fondos ante la Corte Suprema.

El monto forma parte de una controversia financiera más amplia que incluye recursos educativos, sanitarios, compensaciones fiscales, programas nacionales discontinuados y obras públicas comprometidas.

Durante la presentación del Presupuesto 2027 ante la Legislatura, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, actualizó a $20,7 billones el cálculo global de los recursos reclamados hasta octubre.

Por su parte, la presidenta del IPS, Marina Moretti, viene reclamando el cumplimiento de las obligaciones nacionales para garantizar el financiamiento del organismo, que en junio administraba más de 374.500 jubilaciones y pensiones.

De acuerdo con las autoridades bonaerenses, la última transferencia nacional destinada al IPS se produjo en diciembre de 2023. Desde entonces, la Provincia sostiene el pago de las prestaciones con recursos propios.

Marina Moretti

Los libertarios también cuestionan al IPS en la Legislatura

El funcionamiento del organismo previsional bonaerense ya había motivado cuestionamientos de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial.

En junio, la senadora libertaria Analía Balaudo presentó un pedido de informes para conocer el estado de los expedientes jubilatorios, los plazos de resolución y el funcionamiento de los Centros de Atención Previsional.

La legisladora advirtió sobre trámites que podrían extenderse durante 24 meses o más y solicitó información sobre reclamos administrativos, jubilaciones docentes, amparos por mora y acciones judiciales contra el organismo.

La iniciativa también recuperó las demandas de trabajadores retirados que se movilizan periódicamente frente a la sede del IPS en La Plata para obtener respuestas sobre sus expedientes.

Así, los cuestionamientos libertarios al sistema previsional bonaerense abarcan dos planos: su funcionamiento administrativo en la actualidad y la documentación histórica que Nación utiliza para determinar el financiamiento.

Vidal, Santilli y las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza

El señalamiento a la administración de Vidal se conoce mientras el PRO y La Libertad Avanza mantienen conversaciones para reeditar en 2027 el entendimiento electoral alcanzado en distintos distritos durante las legislativas de 2025.

La exgobernadora integra el sector del macrismo que cuestionó aquella alianza. En agosto de 2025 manifestó públicamente su desacuerdo con el entendimiento en la Ciudad de Buenos Aires y desistió de competir en las elecciones, aunque ratificó su permanencia en el partido.

En octubre de este año volvió a defender la necesidad de construir una alternativa presidencial diferenciada del oficialismo nacional y del kirchnerismo. Durante una visita a Neuquén, identificó al exministro de Economía Hernán Lacunza como precandidato presidencial de ese espacio.

Vidal concentra actualmente parte de su actividad política en Fundación Pensar, dedicada a la elaboración de propuestas del PRO.

La libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia. Tener convicciones firmes también implica aceptar que otros piensen distinto. De eso se trata vivir en libertad. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 25, 2026

En paralelo, el presidente del macrismo bonaerense, Cristian Ritondo, continúa fortaleciendo la estructura territorial del partido para negociar con los libertarios. El martes reunió a la dirigencia de la Quinta Sección Electoral, donde reclamó unidad partidaria pese a las diferencias internas.

Santilli, uno de los interlocutores de la Casa Rosada en esas conversaciones y mencionado como eventual candidato a gobernador bonaerense, expondrá este miércoles desde las 15 ante el Senado.

Será su primera presentación parlamentaria como jefe de Gabinete, precedida por el envío del Informe de Gestión 146, un documento de 2.202 páginas que reúne las respuestas a 1.287 preguntas formuladas por 44 senadores.

La exposición tendrá lugar con el reclamo previsional bonaerense todavía abierto, las diferencias financieras entre Nación y Provincia sin resolver y las conversaciones electorales entre macristas y libertarios aún sin un acuerdo definitivo.