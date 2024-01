El intendente de Salliqueló, Ariel Succurro, anunció en conferencia de prensa la incorporación al sistema de salud de un nuevo profesional especialista en Cardiología, el Dr. Sergio Miravalle.

Succurro abrió la conferencia anunciando que "se viene trabajando para fortalecer el sistema de salud público, y la buena noticia que tenemos para anunciar al distrito es que se va a sumar un cardiólogo, el Dr. Sergio Miravalle".

También hizo referencia al encuentro que se había llevado a cabo minutos antes de la conferencia, donde pudieron dialogar junto con el Dr. Magrotti, referente de cardiología, y el Dr. Coppini: “Recién fuimos al hospital, donde tuvimos una linda reunión. Sergio fue recibido por médicos que vienen trabajando hace mucho tiempo en cardiología, y tenemos la visión de trabajar en equipo. Después de una búsqueda, de reuniones y de ponernos de acuerdo, Sergio va a formar parte del sistema de salud de Salliqueló”.

El intendente reafirmó que “para nosotros es fundamental (esta incorporación), y queremos agradecerle (al doctor) por la dificultad que muchas veces se presenta para conseguir médicos para los pueblos chicos. Cuando hay objetivos en común, armonía y decisión, las cosas se pueden lograr. Y como intendente municipal, estoy muy contento de poder ir dando respuestas a lo que nos piden”.

Por su parte, el Dr. Miravalle se mostró conforme con su incorporación al sistema de salud salliquelense: “Quiero agradecer por el llamado que me hicieron el año pasado, me siento muy cómodo y me han recibido con los brazos abiertos. Quiero rescatar que cumplieron su palabra, porque lo que me dijeron lo cumplieron, y es muy valorable hoy día”.

Al momento de presentarse, el especialista detalló: “Nací en Roberts, Partido de Lincoln. Estudié medicina en La Plata, y la residencia en cardiología la hice en el Güemes. Además, obtuve otra especialidad con la Universidad del Salvador y culminé con un proyecto familiar en Río Negro donde estuve a cargo de la unidad coronaria del Hospital de Cipoletti durante 10 años. Durante el momento de la pandemia nos trasladamos a Tres Lomas, donde se encuentra la familia de mi mujer, y ahí surgió la posibilidad de venir aquí a Salliqueló”.