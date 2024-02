Zurro: “Quizás el Papa pudo decirle a Milei que ni él ni su hermana son Moisés”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, posteó un video en sus redes sociales en el que manifestó su postura sobre el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Javier Milei.

“Encontré a una persona cuestionando mucho al Papa Francisco por qué no viene a la Argentina. Bueno, le tengo que decir, que eso es una articulación de los multimedia, creo que enojarse o no enojarse con el Papa Francisco y no reconocerle su posición a nivel mundial por la paz sería muy acotado”, expresó Zurro.

“Yo festejo que lo reciba a Milei, porque el Papa Francisco, que sabe muchísimo de geopolítica, el Papa Francisco, que ha participado en la paz del mundo, quizá pueda decirle al presidente Milei, que ni él ni la hermana son Moisés, y quizás pueda decirle cómo ubicarse y qué es Jerusalén”, ironizó Zurro.

En ese marco, agregó “Y como dijo alguien que quiero mucho, que respeto mucho y que nos guía mucho, los libros no muerden”, en referencia a los dichos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, agregó: “Como en cada canonización (cuando alguna persona alcanza el grado de santidad) el Papa cursa las invitaciones formales al Gobierno de dónde pertenece el futuro santo o santa para que sus representantes participen de la canonización. En el caso de Argentina, y tantos países confesionales es el jefe o jefa de Estado quien encabeza habitualmente tal delegación. Tal es el caso actual dónde el mismo presidente decidió encabezar la delegación argentina. Queda claro que, por ser un país confesional católico, la presencia de la delegación argentina es obvia, lo mismo sucedió cuando la canonización del Cura Brochero”.