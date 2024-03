–Intendente, es fundamental contar con recursos propios en estos tiempos en donde incluso se llegó a hablar de unitarios y federales, en donde la coparticipación está sobre la mesa, tanto nacional como el debate entre lo que el municipio le aporta a la Provincia y la Provincia le devuelve al municipio, lo que la Provincia le aporta a Nación y Nación le devuelve a la Provincia. ¿Cómo han, desde el Concejo Deliberante, podido ajustar o adecuar las tasas municipales?

La composición del presupuesto municipal al 10 de diciembre del año 2023 era 50% de recursos municipales y 50% de recursos provinciales. Nuestro objetivo de máxima para este año es que lleguemos a una composición de los ingresos del municipio donde tengamos 70% de recursos municipales y 30% de recursos provinciales. Si nosotros llegamos a esos índices, no tengo duda de que vamos a poder ordenar el municipio y también garantizar la prestación de servicios para cada uno de los vecinos, con servicios que estén acordes al esfuerzo que vienen haciendo los vecinos.

Por eso, cuando te contaba de la situación tributaria, para nosotros no es un dato menor: es lo más importante y es lo primero que empezamos a analizar cuando planteamos estos cinco ejes transversales e integrales para el gobierno de estos cuatro años en el partido de Ramallo.

–Vengo entrevistando a muchos intendentes a lo largo de este verano. No todos están logrando lo que usted está planteando, muchos en el sentido de quedar dependiendo de la coparticipación. Pero qué importante es tener recursos propios. Incluso critico cuando esto no se hace. Es un boomerang, porque la gente demanda servicios de calidad, y mucho más cuando, de repente, el hospital es municipal, ¿no? Hay que comprar insumos, y justo una temática en donde la inflación pegó y pegó duro. Entonces, por un lado tenemos tasas con un valor como para no intranquilizar demasiado a los vecinos, pero por el otro lado, la necesidad de cumplir con una demanda, ¿no?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Sí. Además, nosotros tenemos una realidad en el caso del partido de Ramallo, que algunos pueden ver como una debilidad. Yo prefiero verlo como una fortaleza. El 80% del presupuesto municipal es sueldos. Con lo cual, además de estar convencido, hay una necesidad de que todo lo que es obra pública, todo lo que es servicio, lo hagamos por administración, para que esa alta masa salarial que tenemos empiece a girar, empiece a mover, y eso se transforme en buena calidad de servicio y obra pública para los vecinos del partido de Ramallo.

–Intendente, tenemos un presidente con una nueva fuerza política gobernando todo el país. ¿Qué opinión le merece su avanzar a lo largo de estos pocos meses?

Mirá, yo no vengo haciendo demasiadas críticas al gobierno nacional. La verdad es que estoy muy concentrado en tratar de organizar la gestión municipal. Pero para mí no es una nueva fuerza política. Estas ideas son ideas de la década del ’90, que en el partido de Ramallo y la región han causado mucho daño. Pero si voy un poquito más acá, del 2015 al 2019, durante el gobierno de (Mauricio) Macri, tuvimos un endeudamiento, una transferencia de recursos excepcional, como nunca antes había sucedido en la historia. Eso produjo que contrajéramos una gran deuda externa. Parte importante de esa deuda que se contrajo sabemos que se fugó y sabemos que se la llevaron los amigos de quienes impulsaron ese proceso de endeudamiento, en cabeza de “Toto” Caputo. Hoy, un par de años después, vemos que los mismos actores que generaron ese endeudamiento, que fugaron toda esa deuda, son los mismos que están tomando decisiones.

Con una diferencia: durante la gestión de Macri hubo mucha crítica por parte de la población. Hoy tiene cierto grado de acompañamiento, pero hoy lo que se está haciendo es sacar los medicamentos a la gente, es reducir la obra pública, generar desempleo. Hoy no hay nada bueno que esté pasando.

Y respecto de toda esa supuesta reducción del Estado, todo ese “achicamiento del gasto público” como le llaman, también hay que decir que cuando se habla de “gasto público”, dentro de lo que es el gasto público están incorporando, por ejemplo, a los jubilados y a las jubilaciones que no aparecen en los discursos, que no tienen un incremento. Y todo ese esfuerzo que están haciendo el conjunto de los argentinos no se está utilizando para algo bueno. Los mismos tipos que generaron el endeudamiento están utilizando todo ese sacrificio que está haciendo el pueblo argentino para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pagar una deuda que contrajeron ellos y que se llevaron ellos con sus amigos.

La diferencia hoy, hasta que la gente se dé cuenta, es que muchos todavía están aplaudiendo y creen que realmente el ajuste va contra “la casta”, cuando en realidad el ajuste está yendo contra el pueblo argentino para pagar una deuda que contrajeron ellos y se llevaron los mismos que hoy nos están gobernando junto a sus amigos. Para ponerle nombre y apellido, “Toto” Caputo, que es nuestro Ministro de Economía.

–Intendente, para ir cerrando la entrevista: voy a ser un eterno defensor del trabajo del intendente, porque sé que es el que está, como siempre se dice, en la trinchera, al que primero le tocan timbre para cualquier tipo de reclamo, cuando a veces dependen las soluciones de Provincia o Nación. El intendente es el que primero pone el pecho, por decirlo de alguna forma. Por eso le voy a preguntar a usted cómo siente que está el termómetro de la tolerancia de la gente ante esta embestida macroeconómica de que está sufriendo el país.

Hoy el panorama es muy complejo, no solamente en todos los rubros de nuestra vida cotidiana, sino también en el ánimo y en el humor de la gente. Esa situación que antes se podía ver en centros urbanos como Capital Federal, donde la gente estaba impaciente, donde por cualquier cuestión se generaba una discusión y una pelea, hoy lo estamos viendo en el humor de la gente del interior. Eso antes no sucedía, y es producto de todos los problemas devenidos de la cuestión social y económica, de las medidas que se están llevando adelante.