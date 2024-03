–Intendente, una característica nueva en este escenario político del 2024: el presidente no pertenece a su fuerza política, el gobernador tampoco. ¿Cómo es gobernar así?

Mirá, nosotros estamos acostumbrados a gestionar en soledad. Todo lo que hemos hecho lo hicimos con recursos propios. Nunca dependimos ni de la Nación ni de la Provincia, que es un mal que tienen, por ahí, las administraciones locales. Nosotros, gracias a ese ordenamiento de las cuentas que hicimos, pudimos generar los recursos para impulsar las obras con nuestros recursos. De hecho, lo único que teníamos en el último tiempo a nivel nacional era una obra de un hospital nuevo; obviamente, desde que asumió esta nueva gestión, se cortó el envío de fondos, y la estamos continuando con recursos propios. Así que hemos generado los anticuerpos para, en estos momentos donde no hay plata a nivel nacional ni provincial, poder seguir impulsando la transformación con nuestro esfuerzo.

–Me gustaría tener su punto de vista sobre un tema que se está debatiendo mucho en la Argentina en este momento, que tiene que ver con “Estado sí, Estado no”: un presidente que pareciera odiar al Estado pero es el Estado, o forma parte del Estado. Y preguntarle a usted si tenemos que hablar de achicar el Estado tanto que pareciera desaparecer de las necesidades de la gente, o al contrario, hacer un Estado eficiente.

Yo creo que claramente tenemos que ir a un Estado eficiente. Cuando recorro los barrios, los vecinos me piden soluciones: me piden que arreglen las luminarias, el pavimento. Recientemente, acá, tanto en San Nicolás como hemos visto en otras ciudades, sufrimos inclemencias climáticas, con inundaciones, con 400 milímetros en una semana, y eso se pudo llevar adelante gracias a obras hidráulicas que hizo el municipio, que si no, de otra manera, es imposible que se hagan. Y eso hizo que no se inunden un montón de vecinos de la ciudad. Y de hecho, también salimos el día después a acompañar a las familias afectadas. Y todo eso se hace desde el Estado, pero desde un Estado eficiente, que en vez de gastarse la plata de los vecinos en burocracia o en sueldos que no son necesarios, la destina a donde tiene que destinarse, que es a mejorarles la calidad de vida a los vecinos.

Así que, claramente, yo creo en la meritocracia y en un Estado presente que garantice los derechos esenciales de todos los argentinos: salud, educación, entre otras cosas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Soy un defensor de la tarea del intendente. Hace 21 años que hablo con ellos, y sé, como usted recién manifestaba, que son a los que primero se les toca el timbre, a los que se los para desde en un velorio hasta en el supermercado para trasladar necesidades, que siempre están poniendo la cara, antes que el gobernador, antes que el presidente. Este planteo que hoy se traslada a los argentinos de que el ámbito privado puede cubrir las necesidades de la gente y retirar al Estado de muchas tareas, ¿esto es posible? Sé que se lo estoy preguntando a un intendente de una ciudad grande, que tiene un nivel de empresariado importante, donde, de repente, puede haber un privado haciendo cosas. ¿Cómo ve este enfoque desde San Nicolás?

Mirá, yo creo que se pueden dar, en muchos casos, articulaciones público-privadas. Nosotros tenemos varios ejemplos acá en San Nicolás. De hecho, la Expo Agro, que recientemente se hizo acá en San Nicolás, es una iniciativa público-privada entre un municipio, que generó un predio ferial en un autódromo, y la Expo Agro, que invirtió también para generar y realizar esta feria, que está acá ya hace siete años.

Otro ejemplo: hace poco hemos construido un hospital desde el municipio, donde nosotros licitamos la operatoria y donde hay un privado ahora que invirtió, puso todo el equipamiento, puso también los médicos y gestiona el hospital. Y donde el municipio, a través de un seguro público, lo que hace es cubrir las prestaciones de todos aquellos que no tengan obra social.

–¿Cómo es eso del seguro público?

Es así: a todos aquellos que en San Nicolás no tienen obra social, el municipio les brinda una cobertura que se llama seguro médico municipal. ¿Qué hace eso? Que en vez de tener que irse a atender a donde pueden, que generalmente es algún hospital público, hoy se puedan atender, por ejemplo, en este hospital, que está operado por el Grupo Oroño, que es uno de los más reconocidos de toda la región, y el municipio lo que hace es cubrir esa prestación. En vez de subsidiar la oferta y montar todo un hospital público, pagar sueldos y todo el equipamiento, directamente el municipio va y cubre la prestación. Vamos por la demanda. Y cuando sacamos la cuenta del costo de montar todo el sistema público, o integrarnos con algunos actores, como en este caso el sector privado, la cuenta nos da que nos sale lo mismo, con la diferencia de que le brindamos al vecino la posibilidad de atenderse en uno de los mejores centros de salud de toda la región.

Ahí tenés un ejemplo concreto de cómo nos podemos integrar, de que no es siempre público o privado, sino que tenemos una integración entre el sector público y privado, inteligente. Un modelo que tomamos de Europa, que trajimos la primera experiencia a la Argentina, y que genera un beneficio concreto, porque el vecino pasó de atenderse en el hospital público, de hacer largas colas para poder sacarse una placa, a ir a este centro que es modelo, con la última tecnología, donde le brindan la mejor atención. Y para el Estado, te diría, sin mayor costo.