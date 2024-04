El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) al denunciar adoctrinamiento y persecución contra los estudiantes libertarios. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió un flyer del centro de estudiantes de Ciencias Económicas que convocaba a una acción contra las políticas de ajuste del gobierno. “¿No hay adoctrinamiento?”, se preguntó el jefe de Estado y completó: “A ver la cartita de los salamines hipócritas y mentirosos que niegan adoctrinamiento y persecución pero que casualmente son enemigos de las ideas de la libertad”.

Tras ello, quien salió a contestarle desde redes es el alcalde kirchnerista de Pehuajó, Pablo Zurro: "un pueblo sin universidad es un pueblo al que pretenden callar, es un pueblo que no tiene libertad, es un pueblo que no puede crecer".

"Primero, Benegas Lynch mandando a los pibes a trabajar en vez de a la escuela, ahora desfinancian la universidad. Desfinanciar es prohibir el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los vecinos de Pehuajó, que están estudiando, a los que les van a prohibir en la mitad de sus carreras, sus expectativas, su crecimiento, su futuro", comentó Zurro quien de esta forma cuestionó el congelamiento del presupuesto en la UBA por parte de Nación.

"A los estudiantes, a los docentes, a todos los Intendentes les pido que no se callen, el pueblo argentino se equivocó, pero no podemos dejar las luchas populares, no dejemos de luchar, se nos cae el país a pedazos, nos quedamos sin patria, no nos callemos, callarse jamás", instó.