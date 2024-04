La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó hoy el discurso de la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida en la marcha universitaria a través de una referencia a la fallecida cofundadora de la asociación, Hebe de Bonafini.

En sus redes sociales, la presidenta del Senado posteó un video con las palabras del Almeida durante la multitudinaria movilización de las casas de estudio y escribió: “Hebe lo que te perdiste…”.

Almeida fue la primera en tomar la palabra al comienzo del acto central en defensa de la educación pública y, en el fragmento citado por la vicepresidenta, expresó que la protesta de este martes fue "política, pero no partidista”.

“Estamos para repudiar entre otras cosas la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos. El presidente dijo que es una marcha política, por supuesto es política, pero no partidista”, se la ve manifestar a la activista por los derechos humanos en el video que compartió Villarruel.

En tanto, la referente de madres expresó: “(Milei) criticó también que los sindicatos estén marchando con todos. Por su puesto, porque los sindicalistas también gracias a la educación pública, y a los colegios públicos, han mandado y siguen mandando a sus hijos e hijas a la universidad y al colegio”.

“Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido”, sostiene Almeida en el audiovisual que utilizó la vicepresidenta para apuntar contra la asociación.

En horas de la mañana, Victoria Villarruel, reconocida por reivindicar la dictadura militar en Argentina, había celebrado la decisión del ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona de revisar las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado. A su vez, volvió a referirse a las políticas de derechos humanos en nuestro país como un “curro”.

“Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del presidente @JMilei”, había escrito la vicepresidenta en X. NA