La IA puede salvar a la humanidad de un enemigo silencioso

Las bacterias forman parte de la vida de una forma radical, de hecho, tal es así que puede que en un futuro se pueden guardar fotos y vídeos en su ADN. Sin embargo, la simbiosis que se mantiene con el mundo microscópico no siempre es pacífico.

En otras ocasiones causan algunas enfermedades, como la borrachera crónica de un hombre en China y algunas bacterias que hace tiempo que siempre estaban bajo control ahora se han vuelto resistentes a los antibióticos. Por ello, algunos científicos han pensado que quizás sea buena idea usar la inteligencia artificial (IA) para crear antibióticos.

Un problema cada vez más preocupante podría tener solución

Cada año, cerca de cinco millones de fallecimientos en todo el planeta están directamente relacionados con la resistencia de bacterias a los antibióticos, un problema que continúa en ascenso. Ante esta situación crítica, un equipo multidisciplinar de investigadores de diversas universidades de Estados Unidos ha logrado un avance en este campo y lo ha publicado en la revista Nature.

El modelo de IA denominado SyntheMol ha sido capaz de diseñar estructuras y fórmulas químicas para seis nuevos medicamentos dirigidos a combatir distintas cepas de bacterias resistentes. Entre ellas, destaca el Acinetobacter baumanii, el causante de la gran mayoría de esas cinco millones de personas fallecidas.

Este desarrollo no solo marca un hito en la lucha contra las bacterias resistentes a los antibióticos sino que también representa un avance notable en la aplicación de la IA generativa en el campo de la medicina. Intentos anteriores demostraron que el uso de IA para generar compuestos químicos efectivos contra estas cepas no había resultado exitoso, debido a la creación de estructuras químicas que en muchos casos directamente no tenían ningún sentido. Sin embargo, en esta ocasión, de los 58 compuestos sintetizados, seis han demostrado ser efectivos contra las cepas resistentes. Además, dos de estos compuestos fueron sometidos a pruebas en ratones, confirmando su seguridad.

La contribución de SyntheMol y la tecnología de IA generativa puede acabar con problemas preocupantes que llevan largo tiempo causándo auténticos quebraderos de cabeza. Los investigadores continúan trabajando en la mejora y refinamiento de esta IA, con el objetivo de alcanzar resultados aún más precisos y efectivos en el futuro, demostrando así el increíble potencial que tiene la IA.

