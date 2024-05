Britos: “Es insólito que muchos trabajadores que están en blanco, estén pasando hambre”

El alcalde de Chivilcoy, Guillermo Britos, encabezó un acto por el día del Trabajador y en la ocasión dijo “Es un Día del Trabajador distinto, en el que, lamentablemente, muchos están con incertidumbre respecto a su continuidad laboral o fueron recientemente despidos”.

“En estos 12 años que llevo de vida política me ha tocado ser políticamente incorrecto varias veces, como en esta oportunidad, y seguramente muchos no van a coincidir con este mensaje. Claramente lo que están atravesando muchas personas con el gobierno de Milei, no lo debería vivir ningún argentino, con esta incertidumbre e inflación, por lo que esperamos que esta situación cambie pronto. Pero, también es justo decir que, todos los que hemos participado en algún partido político o ocupado algún cargo público, somos responsables de lo que ha ocurrido, no es culpa de los cuatro meses de gobierno de Milei”, enfatizó.

En tanto que, añadió: “Esto se ha originado hace muchos años y hemos llegado hasta acá por desmanejos de gobiernos que, en vez de pensar en el bien de todos los argentinos, han pensado en beneficiarse ellos”.

Más tarde, subrayó: “Como gobierno municipal, especialmente en mí rol de intendente, estoy del lado de los trabajadores, y voy a hacer todo lo necesario para que la situación, al menos en Chivilcoy, se pueda controlar y acompañarlos”.

“Habrá que seguir trabajando y seguir luchando, pero tenemos que hacernos responsables de los que nos trajo a esta situación, porque sí cometemos los mismos errores, siempre vamos a estar igual”, exclamó.

E indicó: “Es insólito que en un país como el nuestro muchos trabajadores que están en blanco no lleguen a cubrir sus necesidades básicas y estén pasando hambre”.

De esta forma, aseveró: “Nos comprometemos a seguir trabajando para que puedan mejorar su poder adquisitivo y vivir mejor”. “Creo que los argentinos debemos tener esperanza; deseo que en un futuro cercano podamos vivir mejor”, concluyó.