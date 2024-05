El ex tenista estadounidense Andy Roddick, ex N°1 del mundo y campeón del US Open 2003, reveló que tuvo cáncer de piel y que todavía continúa con el tratamiento.

“He sufrido distintos tipos de cáncer de piel desde que dejé de jugar. Me extirparon un tumor de células escamosas del labio hace cinco o seis años", contó en su podcast The Serve. Y advirtió: “Usa protector solar. Y ponles a tus hijos, especialmente en la cancha de tenis. Los problemas no aparecen a los ocho años, sino quizás a los 38”.

“Esta mañana entré en un trabajo de láser facial, es por eso que para aquellos que miran por YouTube parece que me peleé. Apesta, pero supongo que tendré que hacer un trabajo de prevención por el resto de mi vida”, siguió quien fue uno de los mejores sacadores de la historia.

A lo largo de su carrera, Roddick cosechó grandes hazañas como alcanzar el N°1 del mundo con solo 21 años, ganó el US Open 2003 (último local en levantar el trofeo), llegó a la final de Wimbledon en tres ocasiones y además se quedó con 32 títulos ATP.

Roddick se retiró del tenis en 2012, luego de caer ante el argentino Juan Martín del Potro en la cuarta ronda del US Open. (NA)