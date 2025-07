Mayra Mendoza repudió la detención de Eva Mieri

Por pedido de la jueza Arroyo Salgado se realizaron (durante la madrugada del martes) una serie de allanamientos a la municipalidad de Quilmes y a diversos domicilios particulares, donde efectuaron la detención de Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante de Quilmes.

La detención se da en el marco de la causa por el escrache a la casa de José Luís Espert, donde también fue detenida la funcionaria bonaerense, Alesia Abaigar, que desempeñaba funciones en el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. También hay otros detenidos en la causa como lo son Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes.

Mayra Mendoza: "No vamos a naturalizar esta persecución"

Ante lo sucedido, la mandamás de Quilmes, Mayra Mendoza, se hizo presente en el Congreso con el objetivo de acompañar a las familias y exigir "la libertad de los presos políticos de Arroyo Salgado, del cobarde de Espert y del gobierno nacional".

"Una de ellas es parte de nuestra historia, de nuestras luchas, de nuestro querido Quilmes. La queremos libre y con nosotros, donde siempre estuvo. No vamos a naturalizar esta persecución. Seguiremos reclamando justicia y libertad para todas las compañeras y compañeros", dijo Mayra.

La jefa comunal dijo que la detención fue "completamente ilegal y antidemocrática, dentro de 'la investigación' que tiene detenida a Alessia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado Espert".

Y disparó "No es investigación, es persecución a la militancia política. No es justicia, es impunidad para la mafia. No es delito, es meter miedo y paralizar".

La mandamás, desde redes, dejó un mensaje para Espert: "Deja en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Si tan macho sos, si tanto te la bancas, ¡nos vemos en las urnas!".

Mendoza además denunció “estamos viviendo una dictadura en democracia, no hay delitos es persecución política”, y remarcó que “no tiene ninguna lógica jurídica lo que están haciendo. Solo los mueve el odio”.

En este sentido, recordó que “pusieron bolsas mortuorias con nuestras caras en Plaza de Mayo, encontraron mochilas con molotov frente a la casa de Cristina, me dejaron UNA BALA en la casa que comparto con mi hija, y vivo diariamente con amenazas a mí y a mi familia. Por todo esto no sacaron ni un oficio”.

“En este tiempo fuimos testigos del intento de asesinato a Cristina, de personas que se acercaban a su domicilio con armas blancas, escrache permanentes a compañeros y compañeras, atentados a locales partidarios, hasta Espert diciendo que hay que colgar opositores en plaza pública. Nada de eso recibió la más mínima preocupación judicial”, insistió.

“Es muy grave y muy triste lo que está pasando en la Argentina. Amerita que no solamente un sector repudie lo que están haciendo Milei, Bullrich, Macri y parte del Poder Judicial que opera como partido. Toda la dirigencia, los que crean en la democracia, tienen que conocer lo que está pasando en nuestro país y manifestarse, porque no hay derechos para la ciudadanía”, remarcó.

“Todas estas maniobras, toda esta cacería de militantes que están llevando adelante, no van a tapar el desastre económico que está haciendo Milei y los sectores concentrados que lo apoyan”, concluyó.