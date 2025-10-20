En una tarde colmada de actividades en el corazón de Malvinas Argentinas, el intendente Leo Nardini, y la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Teresa García, junto al vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona y la secretaria general del municipio, Noe Correa, compartieron una jornada que combinó el reconocimiento al trabajo comunitario con la formación política de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Los funcionarios recorrieron la 2da Exposición de ONG’s en las inmediaciones del Palacio Municipal, donde compartieron un sinfín de actividades y muestras con representantes de organizaciones intermedias como: centros de jubilados, clubes, organizaciones barriales y espacios de formación.

“Es muy importante articular con quienes ayudan al prójimo, transmiten valores y construyen redes de contención en un momento tan difícil para el país y la provincia”, expresó Nardini. La muestra permitió visibilizar el trabajo conjunto entre el Estado local y la sociedad civil, en áreas como deporte, cultura, educación y asistencia social.

Más tarde, en las inmediaciones del Galpón de Juventud del Predio Municipal, se desarrolló un encuentro con la juventud militante, centrado en la capacitación sobre el nuevo sistema de votación con Boleta Única en Papel (BUP) y en el llamado a fortalecer el compromiso político frente al contexto nacional.

“Todos sabemos la situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires y las dificultades de los embates que todos los que integran el peronismo, el kirchnerismo y los que se sienten parte del campo nacional y popular”, señaló Nardini, y agregó: "Esta elección es diferente en la forma de votar, no en lo que defendemos. La única forma de votar en defensa propia es elegir el séptimo casillero, con la banderita celeste y blanca”.

Nardini remarcó que ganar la elección “es la única posibilidad de ponerle un freno a esta gente, y eso se hace en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”.

La jornada cerró con un mensaje de unidad, pertenencia y responsabilidad histórica. “Que Malvinas vuelva a ser el orgullo de Fuerza Patria, del peronismo de la provincia de Buenos Aires, en este 26 de octubre, para darle un triunfo histórico que colabore a ponerle un límite a este presidente que vulnera todos los derechos de los y las argentinas”, expresó Nardini y concluyó: “Y como nos enseñó nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner, a quien pude abrazar en el Día de la Lealtad, que no hay que permitir que nos sigan avasallando con decisiones que van en contra de nuestra soberanía nacional, en contra de nuestra independencia económica, y en contra de la vida de cada uno y cada una de las argentinas”.



Leo Nardini en redes

El alcalde también comentó detalles del encuentro desde su cuenta en X: "Nos reunimos con la juventud militante para capacitar sobre el nuevo sistema de votación con Boleta Única en Papel, pero sobre todo para reafirmar nuestras convicciones y nuestro compromiso con el pueblo. Esta elección no es una más: es el momento de frenar el ajuste y defender los derechos de los trabajadores, de los jubilados y de cada familia argentina. En un contexto difícil, el compromiso y la unidad son nuestra fuerza. Sigamos militando con alegría, con convicción y con la certeza de que Malvinas va a volver a ser el orgullo del peronismo bonaerense".

"Malvinas con Cristina"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo presente en el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández en el marco del día de la Lealtad Peronista. En la ocasión, pudo saludarla y al respecto contó en sus redes: "Estuvimos con compañeras y compañeros acompañando a CFK, reafirmando lo que siempre fuimos y lo que nunca vamos a dejar de ser. Porque como dijo ella, 'defender a Perón es defenderse a uno mismo', y hoy más que nunca tenemos claro de qué lado estamos. La Lealtad se demuestra en la calle, con convicción, con memoria y con esperanza. Siempre con el pueblo, siempre con Cristina".