Cómo funcionan las licencias de juego online en Argentina: diferencias entre CABA y PBA

En los últimos años, el juego online dejó de ser un terreno gris para transformarse en una industria formal, regulada y en expansión en Argentina. Esta transformación no solo permitió un mayor control sobre la actividad, sino que también abrió las puertas a una regulación diferenciada por jurisdicción, donde las licencias emitidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) son hoy el eje de un sistema dual que convive bajo un mismo mapa digital.

Pero ¿cómo funcionan realmente estas licencias? ¿Qué requisitos deben cumplir los operadores para acceder a ellas? Y, lo más importante, ¿qué diferencias existen entre ambas jurisdicciones? A continuación, una guía para entender por qué es clave jugar en plataformas que operan bajo licencia local verificada.

De la desregulación a la estructura legal Hasta hace pocos años, las plataformas de apuestas y casinos online operaban sin un marco normativo claro. La ausencia de controles dejaba al jugador expuesto a fraudes, falta de garantías de pago y sin canales formales de reclamo.

Con el crecimiento sostenido del sector digital, las provincias más pobladas del país decidieron tomar cartas en el asunto. Tanto el gobierno de la Ciudad como el de la Provincia de Buenos Aires avanzaron con marcos regulatorios específicos que permitieron otorgar licencias a operadores seleccionados bajo criterios técnicos y financieros rigurosos.

Este avance sentó las bases para el surgimiento de un ecosistema legal, transparente y monitoreado, que hoy representa la cara visible del juego online formal en el país.

Las licencias en la Provincia de Buenos Aires

En el caso de PBA, el marco legal está establecido en la Ley N.º 15.079, y su implementación se formalizó a través del Decreto Reglamentario N.º 181/2019, donde se detallan los requisitos para operar plataformas de juego online en territorio bonaerense. La autoridad de aplicación es el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC).

La convocatoria inicial habilitó hasta siete licencias para empresas en modalidad de asociación entre un operador local y uno internacional. Algunas de las marcas reconocidas que operan bajo este esquema son Betsson, Betway, Codere, entre otras.

Estas licencias están asociadas a exigencias concretas:

Sistemas de verificación de identidad de los usuarios.

Certificación de software por laboratorios internacionales (como eCOGRA

o GLI).

Políticas activas de juego responsable.

Canales de atención al cliente y resolución de conflictos.

Recaudación fiscal e impuestos aplicables.

Los operadores licenciados están sujetos a auditorías permanentes y pueden ser sancionados o revocados si incumplen las condiciones pactadas.

CABA: un esquema similar con identidad propia

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también avanzó con su propio marco legal, bajo la órbita de LOTBA S.E. (Lotería de la Ciudad). Aunque su esquema comparte similitudes con el bonaerense, como el requisito de certificaciones técnicas y control de juego responsable, presenta algunas particularidades.

Por ejemplo, mientras que en PBA los operadores debieron asociarse con empresas locales, en CABA se permitió que compañías extranjeras operen de forma más directa, siempre y cuando cumplan con los estándares regulatorios establecidos.

Entre los sitios que hoy operan con licencia de CABA se encuentran marcas internacionales de peso, lo que ha fomentado la competencia y la mejora constante de la oferta digital.

Ambos marcos comparten una visión: brindar seguridad jurídica al jugador, recaudar de manera formal, y elevar los estándares de calidad del juego online en el país.

Verificación pública y transparencia

Una de las grandes ventajas del sistema actual es la posibilidad de verificar públicamente qué operadores están autorizados a ofrecer juego online en cada jurisdicción. Tanto LOTBA como el IPLyC cuentan con registros públicos de licenciatarios disponibles en sus respectivos sitios oficiales.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se puede consultar el listado de licencias otorgadas y acceder a los documentos normativos que respaldan su emisión, como el Anexo II del Decreto Reglamentario del Juego Online , donde se establecen las condiciones particulares para el otorgamiento de licencias.

Esta transparencia no solo beneficia a los jugadores, sino que también brinda legitimidad a la industria y permite diferenciar claramente entre sitios legales y aquellos que operan por fuera del marco normativo.

¿Por qué jugar en sitios con licencia?

Los beneficios para los usuarios son múltiples. Al elegir casinos online con

licencia local se garantiza:

• Protección de datos personales.

• Pagos asegurados y tiempos de retiro preestablecidos.

• Juego justo y auditado por organismos independientes.

• Acceso a soporte en español y canales de reclamo oficiales.

• Prevención de juego problemático con herramientas de

autoexclusión y límites de depósito.

Además, los operadores destacados en este ranking de casinos online en Argentina 2025 tienen licencias locales verificadas, lo que refuerza aún más la confianza de los usuarios en sus servicios.

¿Y si un operador no tiene licencia?

En contrapartida, los sitios que operan sin licencia en Argentina no están sujetos a controles de ningún tipo. Esto implica:

Posibilidad de manipulación de resultados.

Falta de garantías en los pagos o bloqueo de cuentas sin justificación.

Nula atención al usuario o soporte técnico.

Riesgo de que los datos del jugador sean compartidos o vendidos a

terceros.

Jugar en plataformas no reguladas implica asumir riesgos innecesarios, especialmente cuando existen alternativas legales, competitivas y seguras.

Un modelo federal con desafíos

Aunque el esquema actual ha demostrado ser eficaz, también presenta desafíos. La falta de una regulación nacional unificada implica que cada provincia puede decidir su propio marco, lo que podría generar confusión entre los usuarios.

Aun así, tanto en CABA como en PBA el sistema ha mostrado resultados positivos. El aumento de la recaudación fiscal, el control del juego responsable y la profesionalización del sector son indicadores claros de un proceso de maduración institucional.

Elegir bien es parte del juego

El avance en la regulación del juego online en Argentina ha marcado un antes y un después. Con licencias diferenciadas pero compatibles, CABA y PBA lideran un proceso que promete consolidarse en otras

jurisdicciones.

Para el jugador, la clave está en informarse, verificar la licencia del operador, y elegir siempre plataformas que garanticen seguridad, respaldo legal y una experiencia de calidad.

Porque cuando el juego es legal, todos ganan.