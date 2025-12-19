La intendenta municipal del distrito de Presidente Perón, Blanca Cantero, y la presidenta de la Fundación del Banco Provincia, Micaela Ferraro, encabezaron un acto en el Club Cultural Guernica donde entregaron kits deportivos a más de 20 clubes de barrio, distinguieron a deportistas locales de alto rendimiento, a los equipos que participaron de la Liga Municipal de Fútbol y a los campeones de los Juegos Bonaerenses.

Al hacer uso de la palabra, la jefa comunal del distrito de Presidente Perón, Blanca Cantero, agradeció a la Fundación BAPRO y a la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, dirigida por Diego Mármol, por el trabajo conjunto que permitió fortalecer a los clubes y reconocer a jóvenes que representan al distrito en competencias internacionales, nacionales y provinciales.

Por su parte, la presidenta de la Fundación del Banco Provincia, Micaela Ferraro, destacó el rol del municipio de Presidente Perón y el esfuerzo cotidiano de profesores, familias y comisiones directivas que sostienen las actividades deportivas: “¡Aguante los clubes de barrio!”, celebró.

El evento cerró con la presentación musical de la murga Escandalosos de Guernica, en una jornada que buscó visibilizar la participación juvenil y la promoción de una vida saludable a través del deporte.

Reconocimientos

En la ocasión, fueron reconocidos: Santiago Romero, campeón nacional de freestyle fútbol. Escuela Primaria N.º 7 “Guillermo Hudson”, medalla de bronce en los Juegos Escolares Bonaerenses. Deysy Prieto, medalla de bronce en el Mundial WBC ARMX en México. Nahuel “El Ablandador” Espíndola, boxeador invicto con 10 victorias (4 por nocaut). Renacer Boxing Club, que recibió un kit deportivo.

Entrega de trofeos a los ganadores de la Liga Municipal de Fútbol

Además se realizó la entrega de distinciones a campeones de los Juegos Bonaerenses 2025: Nicolás Buonini (oro en natación PCD), Juan Gómez (oro en atletismo), Mirko Escalona (oro en natación), Priscila Nieva (oro en martillo), Alma Gordon (plata en tiro), Bruno Ortiz (plata en taekwondo ITF), Federico Dib (plata en pintura PCD), Dante Aybar (bronce en taekwondo), Daniel Giménez (bronce en salto en largo no visual) y Joaquín Fernández (bronce en jabalina).

Ultiman detalles para la finalización de la obra del nuevo COM

El nuevo COM contará con una sala de reuniones, un Salón de Uso Múltiple (SUM), espacio destinado al archivo, una recepción, una kitchenette, el centro de monitoreo propiamente dicho y albergará a 25 puestos de trabajos por guardia. Las actuales inspecciones de la obra están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas.

Desde el Municipio se indicó que la obra del moderno COM está próxima a finalizar. Solo restan algunos detalles en su infraestructura, logística y recursos humanos para que las autoridades dejen oficialmente inaugurado y en funcionamiento al centro operativo de seguridad, un nuevo edificio que reemplazará el servicio actual que tiene su espacio muy reducido en el ingreso principal de la municipalidad.

El nuevo y amplio espacio, que dependerá de la Secretaría de Seguridad Municipal y está ubicado sobre las cocheras municipales, mejorará notablemente la vigilancia en la vía pública y la vinculación de los vecinos con la Fuerza de Seguridad, con el propósito de prevenir delitos y llevar más tranquilidad a la comunidad.

Este nuevo edificio, que será inaugurado en el año 2026, forma parte del programa integral que lleva adelante la gestión municipal de la intendente Blanca Cantero y apunta a mejorar las actuales condiciones de seguridad en la ciudad de Guernica y sus barrios.