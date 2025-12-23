La inauguración de temporada se dio en un marco especial por el aniversario del PNLG y, en este sentido, Fiorini subrayó la obra de restauración del espigón, la puesta en valor del arco de ingreso, la capilla Stella Maris, como también del Paseo de Artesanos “Las Gaviotas”, y la bicisenda que conecta Ruta 7 con el predio natural donde se ubica la Laguna de Gómez.

A propósito de la inauguración de la nueva temporada de verano 2026, Luis Bortolato, titular del área de Turismo del Municipio, declaró que “nos produce una gran emoción venir hasta el PNLG día tras día y ver a la laguna repleta de agua, con gente divirtiéndose y disfrutando de este lugar que es icónico para los juninenses, pero que también representa a todo el noroeste de la Provincia de Buenos Aires”.

Seguidamente, Bortolato dijo que “poder ver en su resplandor las actividades náuticas, motos de agua, kayaks, embarcaciones, jets ski y a los guardavidas prestando servicio nos pone felices”.

Por su parte, Fernando Di Pierro, presidente de la Sociedad de Fomento del PNLG, expresó que “estamos muy contentos por el comienzo de esta nueva temporada de verano, se hicieron muchas obras en este predio que fueron bien recibidas por los vecinos y que la laguna haya recuperado el caudal de agua después de tanto tiempo nos llena de alegría”. En continuidad, sostuvo que “el año pasado tuvimos una temporada muy linda y con el apoyo del Municipio como siempre, y tenemos muchas expectativas de que esta sea mucho mejor”.

“Estamos en contacto permanente con la Municipalidad y agradecidos porque siempre nos escuchan, pudimos concretar algunos de los proyectos que teníamos en mente y otros quedaron pendientes, así que esperamos continuar con este trabajo articulado”, agregó Di Pierro.

En tanto, Martín Laius, representante del servicio de 14 guardavidas que funcionará toda la temporada en el PNLG, indicó: “Estamos al servicio de todas aquellas personas que vengan hasta el PNLG, nos encanta venir a trabajar durante la temporada de verano y ayudar a toda la gente que viene, más allá de que nuestra prioridad está puesta en garantizar la seguridad acuática”. Posteriormente, comentó que “también estamos atentos a todo lo que pasa fuera del agua para garantizar la seguridad de todos los turistas y responder ante alguna emergencia”.

“Hay disponibles seis puestos de guardavidas que funcionan tanto en el camino costero como en el lado de la laguna, los cuales están dotados con todos los elementos de seguridad acuática para que podamos brindar el servicio correspondiente, incluso con sillas anfibias pensadas para personas con discapacidad”, expuso Laius y completó: “Los invitamos a todos a que se acerquen hasta el PNLG que vamos a estar para cuidarlos, y nos llena de satisfacción de volver a tener esta actividad nuevamente aquí”.

A su turno, el intendente municipal Juan Fiorini expresó que “desde el Gobierno de Junín nos propusimos en su momento aprovechar la época de sequía y falta de agua en la laguna para implementar todas las obras necesarias, de manera tal de garantizar que una vez que se recupere el caudal de agua la gente lo pueda disfrutar al máximo”, y amplió: “Hoy vemos muchas personas que vienen a practicar deportes náuticos y disfrutar de la laguna, y que también compran en comercios y a los artesanos locales, y eso nos pone muy contentos sin duda”.

Fiorini también afirmó que “estamos felices por lanzar una nueva temporada de verano en un momento muy especial por el aniversario del PNLG, un lugar emblemático para todos los juninenses y que resultó ganador del Mundial de Turismo Rural, gracias al acompañamiento de toda la comunidad”. En este sentido, recalcó que “es el mejor momento del PLNG de los últimos años y queremos aprovechar esta difusión para que más turistas vengan a Junín a disfrutar de este atractivo natural”.

“Queremos intensificar el trabajo articulado con las instituciones y toda la comunidad para potenciar la atracción turística”, señaló el jefe comunal y añadió: “Hoy el PNLG cuenta con un espigón renovado que es disfrutado por todos los vecinos y turistas, quienes aprovechan para sacarse fotos con uno de los atardeceres más icónicos de Junín”.

Asimismo, el alcalde juninense también mencionó que “como Municipio concretamos también la obra de la bicisenda que conecta Ruta 7 con el PNLG, la cual es disfrutada a diario por cientos de vecinos que realizan actividad física, y a esto se le suma la revalorización de la parroquia, el arco de ingreso, el destacamento policial y el paseo de artesanos”.

Por último, el intendente Fiorini manifestó que “se hizo una fuerte inversión en la mejora de la infraestructura de todo el predio, con los baños, la salita de salud, las garitas para guardavidas, el MUMPA, el Acuario Municipal y un montón obras más para garantizar el disfrute de todos los asistentes al PNLG”.