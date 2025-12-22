Olivera inauguró el predio ferial de la Sociedad Rural
El intendente municipal del distrito de Tordillo, Héctor Olivera, dijo que era un anhelo de larga data para la comunidad.
"Inauguramos el predio ferial de la Sociedad Rural en Tordillo, cuya construcción era un anhelo nuestro de larga data. La existencia de este predio en un distrito que es de producción ganadera por excelencia, como lo es Tordillo, viene a llenar finalmente un espacio que por tradición y también por relevancia económica no podía dejarse sin ocupar", expresó el alcalde Héctor Olivera en sus redes sociales.
"Como dirigente de la política y sobre todo como productor rural he estado siempre en la primera línea entre los que queríamos la instalación del predio de la Sociedad Rural en Tordillo. Esta es la realización de un sueño, es la concreción de un proyecto que durante muchos años hemos esperado para verlo concretado", indicó.
Y agregó "Con este predio instalado en nuestro municipio habrá más fomento a la organización de los productores, pero también una mejor sintonía entre la producción, el trabajo y la administración de lo público. El fortalecimiento institucional suele resultar en mejores prácticas y en el progreso general para todos".
Olivera dijo "Me siento parte de todo esto y no puedo dejar de recordar a quienes estuvieron desde el comienzo y hoy ya no están entre nosotros. Ellos fueron recordados y honrados durante la hermosa cena que compartimos con productores, vecinos y autoridades".
En ese marco, comentó "Honramos la memoria de Nito Bonavita, Mito Casanovas, Roberto Escutary, Cacho Vivas, Néstor Cereseto, Héctor Pecotche y Don Carlos Buzeta, entre otros tantos que pusieron su granito de arena para ver concretada esta obra y lamentablemente no llegaron a verla concretada".
"Celebro entonces esta inauguración y agradezco también la presencia del titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino", expresó.
Y agradeció "a todos los que hicieron posible esto, en especial a su presidente, Juan Cieutat, a la comisión, a los socios y a los productores que con su aporte han contribuido para esta realización. También quiero decirles que valoramos muchísimo esta obra y estamos convencidos que genera un gran aporte a nuestro distrito".
