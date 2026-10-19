La consultora internacional BCA Research encendió una señal de advertencia sobre las perspectivas de la economía argentina y el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En un nuevo informe, la firma decidió cerrar sus posiciones compradas en bonos soberanos, acciones locales y títulos en pesos, al considerar que los riesgos económicos y políticos limitan el potencial de los activos argentinos.

El diagnóstico reconoce avances del gobierno de Javier Milei en la reducción de la inflación y el ordenamiento fiscal, pero señala que la pérdida de empleos en sectores tradicionales todavía no encuentra una compensación suficiente en nuevas inversiones productivas.

La preocupación central es que actividades como la construcción y la industria continúan perdiendo trabajadores, mientras que los sectores con mayor potencial exportador, especialmente la energía y la minería, todavía no generan un volumen de empleo capaz de revertir esa tendencia.

El análisis de BCA Research, titulado Argentina: todo destrucción, ninguna creación, plantea además que muchas empresas podrían postergar decisiones de inversión hasta conocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2027.

Los datos del empleo que preocupan a la consultora

Uno de los principales fundamentos del informe es la evolución del mercado laboral desde el inicio de la administración de Milei hasta junio de 2026.

A partir de estadísticas del Ministerio de Capital Humano, BCA Research identificó retrocesos en seis de los siete grandes grupos de actividades económicas analizados.

La construcción y las actividades inmobiliarias mostraron la mayor contracción, con una caída del 10,2%. Le siguieron minería y petróleo, con una baja del 8,8%, y la industria manufacturera, que perdió el 7,6% de sus puestos de trabajo.

También retrocedieron el comercio, la hotelería y el transporte, con una disminución del 4,2%; las actividades empresariales, financieras y tecnológicas, con una baja del 4%; y los servicios sociales y personales, con una reducción del 1,5%.

Agricultura y pesca constituyeron la única categoría con crecimiento, al registrar un incremento del 3,4%.

El informe destaca que la composición del mercado laboral argentino representa un desafío adicional. El comercio, la hotelería y el transporte concentran el 32,5% del empleo, mientras que los servicios sociales y personales representan el 19,7% y la industria manufacturera, el 18,1%.

En contraste, minería y petróleo reúnen apenas el 1,4% de los puestos de trabajo, por lo que su expansión no necesariamente permitiría absorber a los trabajadores desplazados de otras actividades.

El RIGI y las inversiones que podrían llegar demasiado tarde

BCA Research también analizó el impacto potencial del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los principales instrumentos utilizados por el Gobierno para atraer capitales.

La consultora señala que el programa concentra buena parte de su atractivo en proyectos vinculados con los recursos naturales, particularmente la minería y la energía.

De acuerdo con las cifras recogidas en el informe, el régimen acumula proyectos aprobados por aproximadamente US$56.000 millones, mientras que otras iniciativas por unos US$150.000 millones permanecen bajo evaluación.

Sin embargo, la firma diferencia entre anuncios de inversión, ejecución efectiva y generación de puestos de trabajo.

Los proyectos energéticos y mineros demandan importantes desembolsos de capital, pero generalmente requieren menos trabajadores en relación con la magnitud de las inversiones que otras actividades productivas.

Además, muchos se encuentran alejados de los principales centros industriales y urbanos, lo que dificulta una incorporación rápida de trabajadores provenientes de sectores en retroceso.

BCA considera que la expansión de las exportaciones de energía, cobre y litio podría modificar favorablemente la capacidad de generación de divisas de Argentina en el mediano y largo plazo.

No obstante, estima que el crecimiento más importante de la producción minera llegaría después de 2029, un horizonte que no permitiría resolver los problemas laborales inmediatos antes de las elecciones de 2027.

Crédito caro, peso apreciado y dificultades para reactivar la economía

Otro de los factores identificados por la consultora es el elevado costo del financiamiento para familias y empresas. Según sus estimaciones, las tasas reales esperadas de los préstamos personales superan el 40%, mientras que las correspondientes a tarjetas de crédito se ubican por encima del 60%.

Para las pequeñas y medianas empresas, el financiamiento de corto plazo presenta una tasa real cercana al 13%. Estos niveles de interés, combinados con una política monetaria restrictiva, dificultan la recuperación del consumo y limitan la capacidad de las empresas para ampliar sus actividades.

La firma también advierte sobre los efectos de la apreciación real del peso, que puede restar competitividad a determinadas actividades productivas expuestas a la competencia internacional. A esas condiciones se suma la situación fiscal. BCA plantea que una recaudación inferior a la prevista podría obligar al Gobierno a profundizar los recortes del gasto si pretende sostener el objetivo de superávit primario incluido en el Presupuesto 2027.

Pese a reconocer los resultados alcanzados en materia de inflación y cuentas públicas, la consultora considera que la estabilización macroeconómica todavía no se tradujo en una recuperación sostenida del empleo y los ingresos.

La advertencia de BCA Research sobre las elecciones de 2027

El informe incorpora una lectura política de las dificultades económicas y sostiene que la evolución del empleo podría convertirse en una variable relevante para las perspectivas electorales del oficialismo.

La consultora identifica una relación entre las decisiones de inversión y la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico. Por un lado, las empresas podrían demorar nuevos desembolsos hasta conocer el escenario político posterior a las elecciones de 2027.

Por otro, BCA considera que una recuperación del empleo y de los ingresos antes de esos comicios podría influir en la evaluación ciudadana de la gestión presidencial. En esa lectura, la inversión y la estabilidad política aparecen relacionadas: las empresas esperan señales sobre el futuro económico, mientras que la mejora de la actividad depende en parte de que esas inversiones se concreten.

Las conclusiones representan escenarios de riesgo elaborados por la consultora, no certezas sobre el resultado electoral.

El diagnóstico se relaciona con otros indicadores recientes sobre la percepción económica de los argentinos. Como informó grupolaprovincia.com, una encuesta nacional realizada entre el 10 y el 14 de octubre registró una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión presidencial y un escenario de competencia ajustada hacia 2027.

Ese relevamiento, elaborado por Analogías, aporta un antecedente sobre el clima de opinión pública, aunque no constituye una medición del impacto de las decisiones financieras analizadas por BCA Research.

Por qué la consultora recomendó reducir su exposición a Argentina

La evaluación económica y política tuvo una consecuencia concreta en la estrategia de inversión de BCA Research.

La firma cerró tres posiciones compradas en activos argentinos después de obtener rendimientos positivos:

Bonos soberanos +11,5%

Acciones en dólares +5,3%

Bonos en pesos a 2 años +3,8%

Ganancias obtenidas en las posiciones cerradas, según el informe.

Además de realizar esas ganancias, modificó sus recomendaciones para carteras de mercados emergentes y pasó de sobreponderar a subponderar acciones argentinas, bonos locales y deuda soberana.

Esto significa que, en lugar de sugerir una exposición superior a la referencia de mercado, ahora recomienda mantener una participación inferior en esos instrumentos.

El cambio no implica que todos los inversores internacionales hayan abandonado Argentina, sino que refleja una revisión específica de la estrategia de la consultora.

BCA plantea que una depreciación real más rápida pero controlada del peso, una política monetaria menos restrictiva y una reducción de determinadas cargas fiscales podrían favorecer una recuperación de la actividad.

Sin embargo, considera que el Gobierno no ha mostrado señales suficientes de avanzar en esa dirección.

La conclusión del informe combina dos horizontes diferentes: reconoce el potencial argentino para incrementar las exportaciones energéticas y mineras durante los próximos años, pero advierte que la recuperación del empleo, el consumo y la inversión enfrenta dificultades que podrían persistir durante la etapa previa a las elecciones de 2027.