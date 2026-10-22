Otermín y Kicillof presentaron Empleo Verde Joven en Lomas de Zamora

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó el programa Empleo Verde Joven, destinado a promover la formación técnica y la inserción laboral de estudiantes en el sector de las energías renovables. El lanzamiento se realizó en el Parque Solar Diego Armando Maradona de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora.

La iniciativa alcanza a 178 instituciones de 118 municipios bonaerenses, entre escuelas técnicas y Centros de Formación Profesional con especialidades en Energías Renovables y Electromecánica. Su propuesta vincula la formación práctica con la generación de energía y busca fortalecer la autonomía energética local.

Kicillof encabezó la actividad junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. También participaron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

“Este programa es clave porque impulsa el empleo para los jóvenes en un sector estratégico como el de las energías renovables, donde la formación resulta indispensable para expandir nuestra capacidad productiva”, afirmó el gobernador.

Equipamiento solar y prácticas para estudiantes

Empleo Verde Joven contempla tres líneas de acción: la entrega de equipamiento solar para generar energía, la realización de prácticas profesionalizantes y la capacitación docente mediante clases virtuales y presenciales.

Las prácticas incluyen la participación de estudiantes en las tareas de instalación de los equipos. De esta manera, el programa incorpora experiencia concreta de trabajo a la formación que reciben en las instituciones educativas.

La propuesta también apunta a integrar la agenda ambiental con la educativa y productiva. Vilar sostuvo que el acceso a la formación y al empleo debe incorporar una perspectiva de justicia ambiental.

“Este programa es una herramienta concreta que impulsa el acceso al trabajo en un sector estratégico y un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden transformar la realidad de los jóvenes”, señaló la ministra.

Kicillof defendió la inversión en educación técnica

Durante el acto, el gobernador destacó el papel de las escuelas técnicas como vínculo entre el sistema educativo y el mundo laboral. Además, cuestionó al Gobierno nacional por lo que denunció como una quita de fondos y la suspensión de la entrega de equipamiento para esas instituciones.

Kicillof contrapuso esas decisiones con la continuidad de la inversión provincial en capacitación. “La formación representa una oportunidad individual, pero sobre todo es un logro colectivo que fortalece a la sociedad: invertir en educación pública y formar más técnicos es apostar al futuro de nuestro país”, expresó.

Otermín, por su parte, vinculó el desarrollo industrial con la creación de puestos de trabajo y remarcó la importancia de sostener la educación técnica. El intendente manifestó su expectativa por el aporte que el nuevo programa pueda realizar a las oportunidades laborales de los jóvenes bonaerenses.

Del lanzamiento también participaron la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; la diputada nacional Natalia Zaracho; la jefa de Gabinete local, Sol Tischik, y funcionarios locales.