Passaglia sobre Milei: “Está fracasando” y no es la única opción para 2027

El alcalde de San Nicolás, Santiago Passaglia, afirmó que el gobierno de Javier Milei “está fracasando” y rechazó que respaldarlo en 2027 sea la única alternativa para evitar un regreso del kirchnerismo. En una publicación en sus redes sociales, cuestionó el fanatismo ideológico y las especulaciones electorales, al tiempo que ratificó su rechazo al kirchnerismo.

Passaglia

Passaglia recordó que acompañó al PRO en las elecciones generales y luego votó por Milei en el balotaje. Explicó que esa decisión respondió a la voluntad de darle una oportunidad al actual Presidente, sin modificar sus convicciones políticas.

“El gobierno de Milei está fracasando y muchos nos quieren hacer creer que la única opción es votarlo en 2027 porque sino va a volver el kirchnerismo”, sostuvo. Su planteo cuestionó que el rechazo a una fuerza política obligue a mantener el respaldo a la gestión nacional.

La discusión por la baja de impuestos

El dirigente vinculó parte de sus críticas con las reacciones que generó un proyecto para eliminar impuestos presentado durante la semana previa. Según relató, la iniciativa recibió apoyos, cuestionamientos y cambios de posición de personas que inicialmente la habían respaldado.

Passaglia consideró que algunos libertarios pretenden atribuirse la exclusividad de las propuestas de reducción impositiva, mientras que sectores kirchneristas hacen lo mismo con las políticas de empleo y reactivación industrial.

“Es el problema del fanatismo ideológico que se convierte en ceguera”, expresó. Para el alcalde, esa disputa desplaza la evaluación de las medidas y sus consecuencias: “La ideología manda. Los resultados no son prioridad. Los vecinos sufren”.

También cuestionó a los dirigentes que, según su descripción, negocian condiciones electorales y modifican sus posiciones en función de la conveniencia política.

El reconocimiento a Macri y las críticas a la interna

En el mismo mensaje, Passaglia agradeció el respaldo del expresidente Mauricio Macri. Citó una publicación en la que el exmandatario recomendó conocer las iniciativas desarrolladas en San Nicolás para mejorar la vida de sus habitantes.

El alcalde expresó su respeto por Macri y calificó ese acompañamiento como genuino. A la vez, sostuvo que las internas políticas llevan a algunos dirigentes a evitar manifestar públicamente lo que piensan en privado.

Sin identificar a personas concretas, cuestionó a quienes priorizan sus intereses y advirtió sobre la frustración que esas conductas generan entre sus votantes.

“Estamos convencidos que los argentinos no quieren vivir más entre fanáticos ideológicos ni especuladores”, afirmó. El mensaje, firmado como “Los Passaglia”, cerró con una expresión dirigida a esos electores: “Sepan que no van a estar solos”.