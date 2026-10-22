Passaglia sobre Milei: “Está fracasando” y no es la única opción para 2027

El alcalde de San Nicolás recordó que apoyó al Presidente en el balotaje, pero cuestionó su gestión. También defendió su propuesta impositiva y agradeció el respaldo de Mauricio Macri.
Municipales22 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El alcalde de San Nicolás, Santiago Passaglia, afirmó que el gobierno de Javier Milei “está fracasando” y rechazó que respaldarlo en 2027 sea la única alternativa para evitar un regreso del kirchnerismo. En una publicación en sus redes sociales, cuestionó el fanatismo ideológico y las especulaciones electorales, al tiempo que ratificó su rechazo al kirchnerismo.

Passaglia
Passaglia

Passaglia recordó que acompañó al PRO en las elecciones generales y luego votó por Milei en el balotaje. Explicó que esa decisión respondió a la voluntad de darle una oportunidad al actual Presidente, sin modificar sus convicciones políticas.

“El gobierno de Milei está fracasando y muchos nos quieren hacer creer que la única opción es votarlo en 2027 porque sino va a volver el kirchnerismo”, sostuvo. Su planteo cuestionó que el rechazo a una fuerza política obligue a mantener el respaldo a la gestión nacional.

La discusión por la baja de impuestos

El dirigente vinculó parte de sus críticas con las reacciones que generó un proyecto para eliminar impuestos presentado durante la semana previa. Según relató, la iniciativa recibió apoyos, cuestionamientos y cambios de posición de personas que inicialmente la habían respaldado.

Passaglia consideró que algunos libertarios pretenden atribuirse la exclusividad de las propuestas de reducción impositiva, mientras que sectores kirchneristas hacen lo mismo con las políticas de empleo y reactivación industrial.

“Es el problema del fanatismo ideológico que se convierte en ceguera”, expresó. Para el alcalde, esa disputa desplaza la evaluación de las medidas y sus consecuencias: “La ideología manda. Los resultados no son prioridad. Los vecinos sufren”.

También cuestionó a los dirigentes que, según su descripción, negocian condiciones electorales y modifican sus posiciones en función de la conveniencia política.

El reconocimiento a Macri y las críticas a la interna

En el mismo mensaje, Passaglia agradeció el respaldo del expresidente Mauricio Macri. Citó una publicación en la que el exmandatario recomendó conocer las iniciativas desarrolladas en San Nicolás para mejorar la vida de sus habitantes.

Tarifas de luzTarifas de luz: Kicillof logra destrabar los aumentos y reaviva la interna con La Cámpora

El alcalde expresó su respeto por Macri y calificó ese acompañamiento como genuino. A la vez, sostuvo que las internas políticas llevan a algunos dirigentes a evitar manifestar públicamente lo que piensan en privado.

Sin identificar a personas concretas, cuestionó a quienes priorizan sus intereses y advirtió sobre la frustración que esas conductas generan entre sus votantes.

“Estamos convencidos que los argentinos no quieren vivir más entre fanáticos ideológicos ni especuladores”, afirmó. El mensaje, firmado como “Los Passaglia”, cerró con una expresión dirigida a esos electores: “Sepan que no van a estar solos”.

¿Cree que puede aparecer una tercera fuerza competitiva en 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Lo más visto
Cristina Kirchner.

La ONU comenzó a sesionar y crece la expectativa por Cristina Kirchner: qué puede pasar con su condena y una candidatura en 2027

Juan Manuel Villarreal
Política20 de octubre de 2026
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas inició sus reuniones en Ginebra y permanecerá en sesión hasta el 6 de noviembre. La defensa de la expresidenta reclama medidas contra su inhabilitación perpetua, aunque no hay una fecha confirmada para tratar el caso. La expectativa judicial coincide con nuevos movimientos políticos de Sergio Massa y las discusiones internas del peronismo rumbo a 2027.
Discapacidad en Emergencia

“Por tener superávit fiscal no se puede tener bancarrota humana”: la Iglesia endurece el reclamo contra el Gobierno nacional

Mariana Portilla
Argentina21 de octubre de 2026
La Pastoral Social llevó sus objeciones a los bloques de Diputados y reclamó extender la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. Advirtió por cambios en pensiones, cobertura sanitaria y pagos a prestadores, pidió resolver más de 200 mil solicitudes pendientes y cuestionó cualquier generalización sobre irregularidades. 
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL