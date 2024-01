Pereyra a Milei: “No vamos a permitir aprietes”

El Presidente vuelve a amenazar sobre un panorama aún peor si la Ley y el #DNU que pretenden y donde NO hay ni una sola medida a favor de la ciudadanía, no se aprueba a toda velocidad.



Desde @Diputados_UxP no vamos a permitir aprietes. Vamos a defender con todas las reglas de la… https://t.co/KiTAFcQZeO