Entrevista GLP. Pablo Barrena: “El radicalismo tiene nuevos liderazgos para recomponerse”

–Aquí estamos para descubrir a un nuevo intendente que acaba de asumir, de raíces radicales, y preguntarle, para comenzar la entrevista, cómo fueron estos primeros días.

Si bien tengo nada más que un mes de gestión, vengo compartiendo ocho años de gestión con Juan José Fioramonte, así que la verdad que encontramos un municipio ordenado, con los inconvenientes propios de la economía desde agosto en adelante. La economía municipal, al igual que la economía familiar, generó sus vicisitudes, pero hemos cumplido con todas las obligaciones, que es lo importante, y encarado este año con los pies sobre la tierra, en el sentido de que va a ser un año difícil para todos los argentinos, pero convencidos de que después de esta tormenta van a venir tiempos mejores, así que el municipio está preparado.

Hemos tomado algunos recaudos, disminuyendo la obra pública, porque no vamos a obtener el financiamiento adecuado, pero sí prestar los servicios básicos y tratar de mejorar la calidad de esos servicios en este año.

–¿Cuál va a ser la impronta de Pablo para este nuevo mandato?

Bueno, nosotros estamos dispuestos y muy, muy entusiasmados en diversificar la economía de Lobería. ¿A qué va esto? Somos el quinto municipio agropecuario de la provincia de Buenos Aires, en producto bruto geográfico. Tenemos una producción agropecuaria muy importante. Pero el sector agropecuario solamente explica el 17% de los trabajadores.

Para poder mejorar la calidad de vida en Lobería necesitamos generar más trabajo, y para eso apostamos a dos economías diferentes de la agropecuaria, apoyando, obviamente, la economía agropecuaria. Por un lado está la economía del conocimiento. Tenemos la universidad en Lobería, que está generando varias carreras relacionadas al software y al hardware, manejo de redes, gestión informática. Y por otra parte, también, la economía circular. Tenemos que todo lo que pueda volver a circular en Lobería genera mayor riqueza en nuestra localidad y más mano de obra. Así que también estamos apostando fuertemente a la economía circular. Esperamos en estos cuatro años poder haber sentado la plataforma para que esta economía empiece a desarrollar puestos de trabajo. La economía del conocimiento ya los está dando y estamos muy orgullosos de ello.

–Del otro lado de la cámara, a un empresario con intenciones de invertir se le cruzó por la cabeza la idea: Lobería. ¿Qué le diría?

En Lobería va a encontrar tranquilidad. Va a encontrar reglas de juego claras. Va a encontrar buena infraestructura: tenemos electricidad, tenemos gas, tenemos agua corriente, tenemos cloacas; tenemos dos sectores industriales, uno muy avanzado donde ya nos quedan pocos lugares, el otro comenzando a gestarse. Así que cualquier empresario que quiera venir va a estar recibido con los brazos abiertos y por suerte estamos teniendo buenas noticias en ese sector. Se vendió el matadero local, así que hay una empresa que está empezando a hacer los primeros pasos para que vuelva a funcionar el matadero, lo que es una excelente noticia para Lobería.

–Empezó a gestionar: anduvo por La Plata, anduvo por Capital. Cuéntenme un poco cómo estuvieron esos viajes.

Empezamos a gestionar. Estuvimos con el ministro (Alberto) Sileoni. Tuvimos una charla muy franca, muy buena, una recepción muy buena. Vamos a tratar en conjunto de poder terminar un jardín maternal que está avanzado el 70%. Es un aporte que hace la Provincia del

60%, el municipio el 40%. Así que, no digo para el inicio de clases, pero sí para el primer semestre del año, tratar de terminar el jardín maternal y permitir que los más chicos tengan un lugar mejor para poder aprender.

–Lo llevo al terreno partidario. Como radical, ¿cómo ve al radicalismo post-elecciones a nivel nacional?

Bueno, la verdad que tenemos que generar nuevos liderazgos. Hemos perdido en las PASO y en las generales, así que creo que hay que reposicionarse.

No todo son malas noticias: tenemos más gobernadores, a los que tenemos que apoyar especialmente. A nuestro gobernador de Santa Fe, que ha sido dos veces ya amenazado por el narcotráfico, vamos a apoyarlo. Tanto es así que estamos proponiendo, desde el Foro de Intendentes de la provincia de Buenos Aires, que la primera reunión del Foro de Intendentes nacional sea en la ciudad de Santa Fe, para apoyar al gobernador de Santa Fe, que no puede ser que las mafias lo quieran menoscabar.

Pero no quiero escaparle a la pregunta. Nos tenemos que reconstruir. Tenemos nuevos liderazgos, que se ven en (Martín) Lousteau, en (Facundo) Manes, en el gobernador de Corrientes, en el gobernador de Santa Fe, en (Alfredo) Cornejo que es gobernador de Mendoza nuevamente.

Tenemos liderazgos para proponerle a la nación una política seria. Tenemos que dejar gobernar a este presidente, como tenemos que dejar gobernar al gobernador que fue reelegido, pero creo que tanto el radicalismo en la provincia de Buenos Aires como el radicalismo nacional se tienen que recomponer y ser una opción fuerte en el espacio en que nos toque actuar dentro de dos años, cuando sean las elecciones.

–¿Existe o ya no existe Juntos por el Cambio (JxC)?

Hay que hacer todos los esfuerzos para que exista, pero no a todos los integrantes de JxC nos van a encontrar unidos, seguramente, en las próximas elecciones. Creo que hay dos miradas bastante disímiles y eso va a hacer que haya un reacomodamiento de acá en adelante.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–El radicalismo tiene banderas que a veces contrastan con el gobierno actual nacional, y uno se pregunta cuál es la posición de los radicales ante estos escenarios, como, por ejemplo, querer de alguna forma embestir al Congreso, con todos los errores que ya sabemos que tienen los legisladores y el Congreso en sí mismo. Pero cuando entraba al municipio veía en la puerta un gran cartel de Raúl Alfonsín, bastardeado precisamente por el Presidente. Esas banderas de la democracia, entre otras, ¿cómo posicionan al radicalismo nacional, que, desde mi humilde mirada, veo como árbitro en un escenario muy complejo?

Bueno, no sé si nos tocará ser árbitros exclusivos, pero creo que el radicalismo, primero, en un lugar de oposición, que es donde nos puso la sociedad. Por supuesto que podemos estar de acuerdo en algunas medidas del decreto de necesidad y de urgencia (DNU), pero no en la forma. Creo que nosotros vamos a estar del lado de defender la República, la democracia, la Constitución, y creemos que no son las maneras. Ahora está en el Poder Legislativo. Creo que el Congreso está en un momento importante para arbitrar: darle las herramientas que necesite este nuevo gobierno y también decirles que no a los excesos que ha pretendido cometer, tanto en el DNU como en la famosa ley ómnibus.

–Los argentinos vamos y venimos de un extremo a otro. Es increíble cuando todos buscan paz. Muchos incluso lo votaron a (Javier) Milei en una idea de que explote todo. El tema es que no sabemos cuándo va a explotar y parece que los argentinos nunca tocamos fondo.

Sí. Ese péndulo histórico que tenemos, la verdad, tendríamos que corregirlo. Lamentablemente estamos en otro extremo del péndulo. Esperemos que el Congreso dé algunas herramientas para que este gobierno se calme, se serene y pueda tomar las mejores medidas para los argentinos.

Si al gobierno nacional le va mal, nos va mal a todos los argentinos, así que no queremos eso. Pero creemos que con el extremismo no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ir por el centro, y también por el centro en las formas. No creo que un DNU tomando tantas medidas juntas sea lo conveniente, ni una ley ómnibus.

Creo que hay que parar la pelota, como decimos futbolísticamente, y tratar de corregir los errores del pasado, no yendo al extremo del otro error.

–Tuve información de lo que se está trabajando dentro del Foro de Intendentes Radicales, y hay una idea que me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con llevar adelante compras colectivas, especialmente de medicamentos, que han multiplicado por mucho sus valores. ¿Qué tan interesante le puede resultar esto de compartir esfuerzos con otros intendentes en pos de luchar por su reducción ante varios laboratorios y, precisamente, poder acceder a los insumos hospitalarios?

Estamos totalmente de acuerdo en las compras en conjunto. Estamos muy preocupados por el aumento de más del 300% del precio de los medicamentos. Tanto es así que nosotros abrimos una licitación, donde en general se presentan normalmente 40 empresas, y se presentaron solo dos. En este momento tenemos insumos, pero el precio de los medicamentos y el pago de las obras sociales son dos cosas que nos preocupan mucho a los municipios que tenemos hospitales y que son el único efector de salud. Todos los loberenses pasamos por el hospital. Entonces, nos preocupa mucho, y estamos trabajando con el Foro para poder hacer compras colectivas.

–Sin dudas, la bandera de la provincia de Buenos Aires va a tener que ser levantada ante el gobierno nacional, cuando el gobierno nacional ha tomado la decisión de retacear los recursos hacia las provincias. Sabemos que Buenos Aires aporta más de lo que recibe, y en esa compensación histórica venían los adelantos del Tesoro y cuestiones similares. Ahora, con eso reducido, la Provincia también va a tener que arreglársela con recursos propios, y los intendentes se van a ver afectados. Me imagino que, siendo radical, peronista, del PRO, vecinalista o de cualquier sector político, también es un momento para convocar el diálogo, a la unidad, y levantar la bandera de la provincia en conjunto, ¿no?

Sí, estamos de acuerdo. La verdad que nosotros venimos siendo castigados por el reparto provincial y la disminución del reparto nacional, obviamente, nos castiga más. Desde la ley que eliminó gran parte del impuesto a las ganancias y un porcentaje de devolución del IVA, la coparticipación municipal se viene viendo afectada, y eso lo vemos en el ingreso diario. La verdad que nos preocupa mucho y creemos que de alguna manera tendrán que buscar un resorte para recomponer esa coparticipación federal que hace que vayan primero las provincias y luego los municipios en ese grado de importancia.

–Pablo, acaba de asumir. Muchos intendentes no lo conocen. Entiendo que muchos se están contactando para ayudarse entre sí. Quizás usted conoce más a los que integran el foro de Intendentes Radicales. Pero para los que no, ¿qué mensaje tendría?

Acá en Lobería llamamos al diálogo. Hablamos con todos los partidos políticos, aun con los que no tienen representación. No importa la bandería política de un intendente cuando se trata de hablar en pos de una región o de la provincia. En nuestro caso, en la región tenemos intendentes de distintos colores políticos: hay un vecinalismo en Necochea, radicalismo en gran parte de la zona, el PRO en Mar del Plata, Unión por la Patria en Miramar, y hemos trabajado en conjunto con todos los intendentes en cuestiones que hacen a la vida en común, como la seguridad, porque no somos islas y trabajamos en conjunto.

Ahora, con estas catástrofes o crisis climáticas que estamos teniendo, también estamos trabajando en conjunto. Los bomberos de Lobería han ido a Bahía Blanca, han ido a Olavarría, están yendo a Miramar. Estamos colaborando en todo lo que podemos con los vecinos, porque sabemos que ellos nos van a ayudar si nos toca la mala a nosotros.