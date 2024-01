El argentino Manuel Andújar (Yamaha) se consagró campeón del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudita y logró su segundo título personal, luego de ingresar como escolta del francés Alexandre Giroud (Yamaha) en la duodécima y última etapa realizada este viernes en la ciudad de Yanbu.

El bonaerense, también ganador de la edición 2021, cubrió el recorrido total de la prueba, unos 7.891 kilómetros (4.727 cronometrados), con un tiempo acumulado de 64 horas, 16 minutos, 53 segundos.

Finalizó con una diferencia de 7m.59s. sobre el francés Giroud, que buscaba su tercera coronación consecutiva después de lograr el trofeo en 2022 y 2023. El podio de la división quads lo completó el eslovaco Juraj Varga (Yamaha).

Giroud se impuso en seis de las doce etapas del Dakar 2024 pero no le alcanzó ante la regularidad del argentino, quien se clasificó entre los tres primeros de cada día y administró con una estrategia perfecta la distancia conseguida.

El piloto del 7240 Rally Team tomó la punta de la clasificación general en la cuarta jornada y desde entonces mantuvo a raya al corredor de Grenoble, que llegó a acercarse a seis minutos dos veces pero nunca encontró el resquicio para quitarle el primer lugar.

Con emoción por su logro, después de abandonar en las últimas dos ediciones, el argentino envió un mensaje a quienes "dicen que la categoría de los cuatriciclos está desapareciendo", sin reparar que "fue la más competitiva este año", pese a terminar con sólo siete participantes sobre los terrenos árabes.

Andújar, de 27 años, aportó la octava estrella en la categoría que tiene a Argentina como país más ganador. Las seis anteriores fueron logradas por Marcos Patronelli en 2010, 2013 y 2016; su hermano Alejandro en 2011 y 2012 y Nicolás Cavigliasso en 2019.

En motos, el argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM) ganó el último parcial y finalizó cuarto en la clasificación general, detrás del nuevo campeón, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), el botsuano Ross Branch (Hero) y el francés Adrien van Bereven (Honda).

El salteño, consagrado en 2021 y 2023, lideró la última etapa con un tiempo de 1h.48m.40s. para completar los 328 kilómetros (175 cronometrados), por delante del australiano Toby Price (Red Bull KTM) y su hermano Luciano Benavides (Husqvarna), quien completó el podio, dos puestos por arriba del riojano Diego Gamaliel Llanos (KTM).

Luciano finalizó en el séptimo lugar de la general y no pudo descontar la desventaja que tenía respecto de Price para igualar sus mejores actuaciones históricas en la carrera: dos sextos puestos logrados en 2020 y 2023.

"Esta victoria es una gran manera de empezar el año. Fue una carrera muy reñida, nada fácil, porque no se decidió hasta el final. Esta es una sensación diferente a mi primera victoria. En 2020 tuve una ventaja más cómoda, pero este año Ross (Branch) y yo nos mantuvimos a pocos segundos", afirmó el bicampeón estadounidense, quien finalizó con una distancia de 10m.53s. sobre el botsuano.

Por otra parte, el español Carlos Sainz (Audi) no dio lugar a sorpresas y firmó por cuarta vez su coronación en autos, que había quedado como un simple trámite el jueves, después del retraso del francés Sebastien Loeb (Prodrive).

El madrileño, de 61 años, repitió la gesta de 2010, 2018 y 2020, esta vez escoltado por el belga Guillaume de Mevius (Toyota) y el propio Loeb, que venció en el duodécimo parcial y aseguró su presencia en el último escalón del podio.

"Estoy muy contento por ganar, especilamente con este coche tan especial, tan complicado de poner a punto, con tanta gente que no creía en él y en el último intento de la marca (dejará de competir en el Dakar)", destacó Sainz, en el pasado campeón con Volkswagen, Peugeot y Mini.

"Si estoy aquí a mi edad, todavía a este nivel, es porque trabajé duro antes y no he dejado de creer en mí mismo. No ha sucedido así porque sí. Voy a saborear esta victoria y a pensar en los próximos pasos de mi carrera durante las semanas que viene", adelantó.

El argentino Juan Cruz Yacopini (Toyota), décimo este viernes, terminó el rally más exigente del mundo en el 28° puesto del clasificador global de autos y Nicolás Cavigliasso, junto a su pareja Valentina Pertegarini (Taurus), quedó en el top ten (9°) de la división challenger. (Télam)