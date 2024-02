Según informó, el Consejo de Crisis Alimentaria y Social de Merlo está conformado por el Estado municipal, organizaciones políticas, sindicales, sociales, clubes de barrio, Cáritas, la Iglesia Católica, la Pastoral Evangélica y otros actores importantes de la sociedad de Merlo.

Menéndez explicó que la idea es "abordar la crítica situación económica y social que estamos atravesando como país y como municipio. Vamos a seguir poniéndole el tiempo, el corazón, el trabajo y todos los recursos posibles y disponibles; definiendo prioridades".

En ese sentido, dijo que el objetivo es "mitigar los efectos causados por las malas decisiones tomadas a nivel nacional que afectan a cada argentino y argentina. La casta no son los trabajadores, no son los humildes, no son los abuelos, no es la educación ni la salud".

"Ojalá el gobierno modifique el rumbo de la economía para bien de todos, ojalá encuentren la capacidad de escuchar los reclamos y percibir las necesidades impostergables de nuestro Pueblo", dijo.