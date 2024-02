El chileno Carlos Palacios confirmó que no jugará en Boca

El delantero chileno Carlos Palacios confirmó que rechazó la oferta para incorporarse a Boca Juniors en este mercado de pases y aseguró que va a continuar su carrera en Colo Colo porque siente que allí encontró su "lugar en el mundo".

Luego de días de negociaciones y después de que Boca enviara una oferta formal de 4.000.000 de dólares por el futbolista nacido en la ciudad de Renca, la negativa finalmente fue oficializada por el mismo atacante en conferencia de prensa.

"Me voy a quedar en Colo Colo. Estoy muy feliz. Me siento contento. Siento que encontré un lugar en el mundo, en un equipo muy grande como Colo Colo. Para mí, el más grande de Chile y uno de los más grande de Sudamérica", sostuvo Palacios, de 23 años.

Con respecto al interés de Boca de sumarlo al plantel dirigido por Diego Martínez, Palacios resaltó: "Era algo importante. Todos conocemos lo que es Boca, pero después de todo, sigo acá. Estoy feliz y espero poder hacer un gran año y dar un salto importante más adelante".

Por otro lado, sobre las negociaciones, precisó: "Quise salir un poco del tema para estar enfocado acá. Trabajar de buena manera, así que no te podría decir si fue concreto o no porque se lo dejé a mi representante".

"Cuando me preguntaron siempre fui sincero. Fui honesto con todas las personas, así que con eso me quedo tranquilo. Y la verdad no te puedo decir nada más porque no me metí de fondo en el tema", agregó.

En el lapso que duraron las negociaciones, Boca cedió a préstamo al paraguayo Bruno Valdez a Cerro Porteño, con el objetivo de liberarle un cupo de extranjero a Palacios. Y el mismo Juan Román Riquelme, presidente del club, se comunicó directamente con el futbolista para manifestarle su interés.

"Román siempre fue mi ídolo. Lo admiro hasta el día de hoy. Y tuve la opción de conversar con él. Pero acá encontré un lugar en el mundo. Siempre fui hincha de Colo Colo así que pasa por ahí la decisión de quedarme, estar cerca de mi familia y tratar de hacerme un nombre importante", cerró el delantero.

Colo Colo incorporó a Palacios a comienzos de 2023, a préstamo por un año de Vasco da Gama. A mediados del año pasado, ejecutaron la cláusula para comprar el 20% del pase del delantero, a cambio de 500 mil dólares, y así aseguraron que su estadía en Colo Colo se extienda hasta junio de 2024. En este tiempo, el atacante disputó 35 partidos y anotó 13 goles.

Una buena noticia para Boca en las últimas horas es la renovación del contrato del goleador Miguel Merentiel hasta diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares. El delantero uruguayo lleva 20 goles anotados en el "Xeneize" con 6 asistencias, en 53 partidos jugados desde que se incorporó en 2023.

(Télam)