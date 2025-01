Paritarias en riesgo: qué ocurrirá con los salarios en febrero 2025

Con la llegada de febrero, los trabajadores de los principales gremios del país se enfrentan a una serie de ajustes salariales que reflejan la tensión entre los aumentos acordados y las políticas del nuevo gobierno de Javier Milei, quien busca implementar un plan de "Paritarias 0" a partir de marzo de 2025. En un contexto de alta inflación y un poder adquisitivo que sigue siendo golpeado, las paritarias de sectores claves como el comercio, la construcción, la metalurgia y el transporte se encuentran en el centro del debate sindical.

Paritarias del Sindicato de Camioneros

La Federación de Trabajadores Camioneros, liderada por Hugo Moyano, ya ha confirmado su nueva escala salarial para el periodo diciembre 2024-febrero 2025, con un aumento del 5,5% para este trimestre. A partir del 1 de diciembre, los conductores de primera categoría percibirán un salario mínimo de $672.865,76, al que se sumarán las adiciones de convenio y un bono de $600.000. Este bono se pagará en cuatro cuotas de $150.000 entre enero y abril de 2025.

El acuerdo alcanzado entre camioneros y las cámaras empresarias, como FAETYL y FADEEAC, refleja una negociación que, aunque alejada de las expectativas iniciales del gremio, garantiza aumentos y mantiene cierto poder adquisitivo frente a la inflación. En el marco de este acuerdo, la suba será distribuida en tres cuotas: 2,2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,5% en febrero.

Paritarias de la UOCRA

Los trabajadores de la construcción, agrupados en la UOCRA, también vivieron un 2024 marcado por ajustes salariales que, si bien no alcanzaron a cubrir la inflación, buscan aliviar el impacto de la crisis económica. En el acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), se estableció un aumento escalonado del 4% en octubre, noviembre y diciembre.

De cara a 2025, los trabajadores del sector verán su salario básico por hora variar entre $3.200 y $8.877, dependiendo de la categoría y la región. Además, recibirán un bono extraordinario de $150.000, distribuido en tres cuotas, con el último pago previsto para enero.

Paritarias UOM 2025

Por otro lado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzó un acuerdo salarial para los trabajadores de la metalmecánica con un incremento del 12,3% hasta marzo de 2025. El acuerdo, que contempla aumentos escalonados y acumulativos, prevé incrementos mensuales entre noviembre y marzo, con un ajuste final en marzo del 1% sobre los salarios de febrero.

Sin embargo, los gremios no dejan de advertir que el techo de paritarias impuesto por el gobierno de Milei podría desatar conflictos. La UOM ya se encuentra negociando una cláusula de revisión salarial que se activará en marzo, en busca de una actualización que contemple la situación inflacionaria y evite la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Paritarias de Empleados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, cerró su paritaria para el primer trimestre de 2025, que impactará en unos 2 millones de trabajadores. El acuerdo, alcanzado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), establece un incremento total del 5,1% trimestral, distribuido de la siguiente manera:

1,7% con los salarios de enero.

1,7% con los salarios de febrero.

1,7% con los salarios de marzo.

Los aumentos, calculados sobre la base de diciembre de 2024, serán no remunerativos y no acumulativos, abonados bajo la denominación "Incremento No Remunerativo - Acuerdo Enero 2025". Estos importes se incluirán para el cálculo de adicionales como presentismo y antigüedad. Además, las partes se comprometieron a reunirse en abril para revisar las escalas salariales y analizar ajustes ante posibles variaciones económicas.

El acuerdo comenzará a regir una vez que sea homologado por la Secretaría de Trabajo, dado que respeta el límite del 2% mensual que el gobierno está dispuesto a aprobar como parte de su estrategia para controlar la inflación.

El comercio sigue sin recuperar los niveles de actividad de 2023, a pesar de una recuperación mensual del 3,9% en noviembre. Según la Cámara Argentina de Comercio (CAC), las promociones y descuentos aplicados buscan mitigar la caída en la demanda, con proyecciones de cierre de año estables.

El futuro de las paritarias: ¿qué ocurrirá en marzo?

En medio de estas negociaciones, el gobierno de Javier Milei se prepara para implementar su plan de "Paritarias 0", que significaría un congelamiento de salarios a partir de marzo de 2025. La medida genera una gran preocupación, ya que, de llevarse a cabo, implicaría una pérdida significativa del poder adquisitivo para millones de trabajadores.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), Octavio Argüello advirtió que, si bien la central sigue trabajando en propuestas salariales y en una reforma laboral, las tensiones entre el gobierno y los gremios podrían escalar si no se atienden las demandas laborales. En este sentido, los sindicatos han expresado su preocupación por el impacto de las políticas del gobierno sobre los salarios y el empleo.