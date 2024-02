Bob Marley continúa en el liderazgo de la taquilla internacional

"Bob Marley: La leyenda", el filme que narra la vida de la máxima estrella del reggae, se impuso con comodidad por segunda semana consecutiva en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

Con 13,5 millones de dólares en recaudación desde el jueves de la semana pasada, la cinta dirigida por Reinaldo Marcus Green lleva un acumulado a nivel mundial de 120,6 millones de dólares, siendo la película más vista en lo que va de 2024.

El segundo lugar del ranking publicado por Mojo fue para el animé "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training", con 11,575 millones de dólares, mientras que el drama "Ordinary Angels" (que no fue estrenado aún en la Argentina) completó el podio con 6,5 millones.

A su vez, "Madame Web", la cinta ubicada en el universo de Spider Man que franquicia Sony Pictures, vivió una estrepitosa caída en la recaudación: cosechó 6 millones, mientras que en su primera semana había obtenido 28,5 millones en venta de entradas. (Télam)