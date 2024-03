Darío, una vez más tomando las riendas del municipio, en un contexto totalmente diferente: un nuevo presidente, una nueva macroeconomía nacional. ¿Cómo ha dado los primeros pasos?

Muy contento, en primer lugar, por el reconocimiento de los vecinos de Chacabuco. Nuevamente, como hace veinte años: en el 2003 llegamos a este municipio, también con enormes expectativas, con grandes desafíos, y después de una crisis muy grande, que es la de 2001-2002, donde había que reconstruir Chacabuco, había que reconstruir el país, y había que reconstruir esos lazos sociales que hacían falta. Trabajamos ocho años en ese momento. Y hoy, nuevamente, como hace veinte años, volvemos a ocupar esta enorme responsabilidad que nos dieron los vecinos de Chacabuco, con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha entrega, para poder avanzar con una gestión que represente las expectativas y los desafíos de estos nuevos tiempos, que también tienen que ver con un contexto nacional adverso, difícil, pero no por eso nos resignamos a no transformar algunas cosas que en el distrito muchas veces nos suceden permanentemente.

–Voy a tratar de tocar algunos temas aprovechando la experiencia política que tiene a lo largo de todos estos años. Fue legislador provincial, ha integrado la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados provincial. Y hablando de presupuestos, qué interesante armar un presupuesto en estos tiempos. Y ahí voy precisamente: al incremento de tasas. ¿Cuánto cuesta incrementar las tasas para brindar un buen servicio, teniendo en cuenta que a lo mejor no acompaña el ritmo alcista de otros productos, como por ejemplo los medicamentos, los alimentos? ¿Por qué las tasas siempre vienen de atrás cuando son servicios esenciales, como por ejemplo la salud?

Seguramente. Bueno, es una muy buena pregunta. Que tiene que ver con esto: quizás hace falta un rediseño de las tasas municipales, mucho más acorde a lo que hoy se va moviendo la sociedad, va evolucionando la sociedad. Más en estos tiempos de turbulencia, de una inflación tan alta, de aumento de precios, donde se transfiere permanentemente a los costos. Y me parece que se hace falta una discusión muy fuerte en eso.

Nosotros hemos podido avanzar con una nueva ordenanza impositiva. Tratamos de que nuestras tasas sigan un criterio de progresividad, un criterio de equidad, que tiene que ver con que el contribuyente que más paga sea el que más tiene, el que más propiedad tiene. Lo mismo que los sectores rurales, diferenciando al pequeño productor de las grandes extensiones, o sea que es progresivo la cantidad de hectáreas que van teniendo. Y me parece que hemos podido consensuar algunas cosas con los sectores del campo también, que representen una avanzada en la legislación local, acorde a brindar los servicios que también necesitan. Muchas veces es ese cuento de que si me brindan el servicio, yo pago la tasa. Y yo, si no cobro la tasa, no puedo brindar el servicio.

Bueno, creo que hay que tener la decisión de prestar los servicios, tratar de que los servicios sean lo más eficientes posible. Y a eso aspiramos: a trabajar estos cuatro años para tener servicios eficientes, eficaces, que representen la necesidad del vecino, y que el vecino a su vez retroalimente con el valor de la tasa para que podamos brindar esos servicios.

–Hace veinte años, cuando arrancaba con Grupo La Provincia, me encontraba con intendentes que veían la tasa municipal como una molestia al vecino. Muchos no querían molestar con ese tema, y la cobrabilidad, obviamente, iba en ese sentido. Luego los intendentes entraron en un proceso de empezar a mirar precisamente la recaudación, y hoy me parece que es indispensable. ¿Cómo está trabajando la cobrabilidad de la tasa para prestar un buen servicio?

Bueno, no es el mejor momento para poner el acento en la cobrabilidad local, porque estamos en un momento de crisis muy importante. Pero aun en estas dificultades estamos avanzando en poder desarrollar sistemas que nos permitan tener una mayor cobrabilidad.

En 2011, que fue el año en que yo dejo la administración local de Chacabuco después de haber trabajado ocho años, teníamos una cobrabilidad enorme, y representaba el 40% de los recursos locales del presupuesto. Hoy los recursos locales representan el 18% del presupuesto. La composición que hoy tiene de todos los componentes provinciales y los componentes locales, que son las dos vertientes de financiamiento que tiene un gobierno local, hace que en ese momento sea el 60-40%, y ahora estamos hablando de un 18% a nivel local; el resto todo es financiamiento externo, de Provincia fundamentalmente.

Esto es una transformación que ha tenido, que la Provincia ha inyectado muchos recursos en los municipios en años anteriores, a través de los diferentes fondos, por la decisión del gobernador, y que no existió un acompañamiento de desarrollo en lo que hacen las tasas locales. Bueno, esto estamos tratando de ponernos en agenda permanentemente, en los primeros meses del año trabajamos una ordenancia impositiva que tiene que ver con ir actualizando esos procesos de cobrabilidad a nivel local que nos permita poder brindar un mejor servicio para todo nuestro pueblo de Chihuahua.