–Intendente, me gustaría hablar de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, porque, sin los recursos que la Nación le envía al gobernador, sin dudas, por lo que vengo hablando con intendentes opositores y oficialistas, la bandera bonaerense va a tener que flamear más que nunca, ¿no?

Totalmente. Yo creo que es un contexto totalmente difícil para que podamos los municipios reunirnos, más allá de las banderas políticas, en una bandera que sea la bandera bonaerense, en pos de luchar por la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires produce más del 40% del PBI nacional y recibe apenas el 22% de coparticipación, teniendo más de 18 millones de habitantes, teniendo una extensión territorial enorme.

–Esa cuenta que parece tan sencilla y se comenta tan rápido, que son dos números, ¿cómo contrasta con el comentario del presidente (Javier) Milei, que manifiesta que los gobernadores se arreglan con sus recursos, como diciendo “Yo no te mando” cuando resulta ser que son las provincias las que mandan?

Exacto. Yo creo que las provincias tienen un enorme poder. Por supuesto, hay todo un pasado histórico, de la Confederación, de todo lo que fue el armado de nuestra nación, y la delegación de las provincias en la Nación de determinadas potestades que permiten que el gobierno nacional cobre impuestos que las provincias no cobran. Pero son facultades delegadas por las provincias hacia la Nación. No es que el gobierno nacional existió antes que las provincias y cuando creó las provincias dijo “A vos te voy a dar esto, a vos esto...”. No, las provincias preexistentes conformaron el gobierno nacional y delegaron en el gobierno nacional determinadas facultades. Que no se olvide el Presidente de que si las provincias le sacan a la Nación todo lo que le mandan, claramente cada provincia seguramente podría ser autosuficiente y no depender de mendigar, digamos, del gobierno nacional algo, porque en realidad no tenemos por qué mendigar nada.

–Incluso los propios municipios con la Provincia, y creo que es una ecuación que la política tiene mal arreglada desde hace mucho tiempo, con parches. A lo mejor antes se acomodaban con ATP, con ATN, con diferentes herramientas que son las que se están cortando, que de alguna forma eran las que compensaban este ida y vuelta de recursos entre las provincias y Nación.

Obviamente, adoptamos una forma de gobierno federal, republicana, y estamos de acuerdo con que hay que ser solidarios; de hecho, creo que nuestro gobernador tiene esa visión, y lo ha demostrado muchas veces, enviando médicos a otras provincias, sobre todo en la pandemia, enviando vacunas también. Y con la coparticipación, claramente: sabemos que lo que no llega a la provincia se reparte en otras provincias. Del Chaco sabemos las necesidades que tiene, sabemos las necesidades de infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos chaqueños y jujeños, y la verdad que está bien, está bueno. Ahora bien, es desproporcionado, por ejemplo, el presupuesto que tiene la Capital Federal, con un territorio sumamente chico, con 3, 4 millones de habitantes, contra lo que es la provincia de Buenos Aires, donde tenemos territorio un enorme, 18 millones de habitantes. El presupuesto per cápita es 5 a 1 prácticamente.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Entonces, me parece que es el momento para dar las discusiones que tenemos que dar respecto de la coparticipación. Y eso también nos va a ayudar a los municipios. No puede ser que no tengamos el 100% de cloacas, no puede ser que no tengamos el 100% de agua potable, no puede ser que no tengamos el 100% de asfalto, con todo el dinero que se produce en nuestra provincia. Hoy hay barrios enteros con muchas necesidades que se podrían solucionar si la provincia mejora su coparticipación.

–¡Cuánto se habló de la autonomía municipal en ese sentido! El tema es que no avanzó la modificación de la Constitución en este sentido. Parece que ahora juega todo en contra.

Pasa que, si no hay autonomía económica, no hay autonomía. Creo que vos podés tener una autonomía administrativa, podés tener una autonomía en cuanto a la forma de organizarte en algunas cuestiones, pero si no tenés recursos económicos para poder financiar...

–Incluso ¡cuántas veces en estos años se delegaron responsabilidades sin recursos!

Sí, totalmente. Yo creo que eso nos genera un costo enorme a los municipios. Más en nuestros municipios; hay municipios y municipios. Hay municipios que por ahí tienen cuatro masas salariales en un plazo fijo y hay municipios que rascamos la olla todos los meses para poder pagar los sueldos de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, a nosotros esa carga de darnos responsabilidades sin darnos los recursos para que podamos llevar adelante esas responsabilidades, obviamente, nos genera un problema importante.

Nosotros en Carmen de Areco recién aprobamos la ordenanza fiscal, con lo cual pretendemos mejorar un poco la recaudación, porque obviamente el municipio no vive del aire. A las máquinas hay que ponerles combustible, se rompen, hay que arreglarlas, hay que hacerles los services, hay que pagar los seguros... O sea, hay que recaudar para poder solventar todas estas cuestiones, y con la coparticipación tratamos de pagar los sueldos.

–¿Por qué la política, y los intendentes especialmente (y veo que todos están en la misma sintonía, pero con todos no coincido), están siempre preocupándose por aumentar las tasas en su justa medida, pero saben que se quedan atrás, que se quedan retrasados? Y eso para mí es un boomerang que vuelve en críticas a la salud, en el mal funcionamiento del hospital, en los servicios prestados. La gente sabe que paga poco, pero reclama un buen servicio; el intendente, con su Concejo Deliberante a favor o en contra, no lo termina de acomodar, y por el otro lado, el sector privado aumentando medicamentos en porcentajes extravagantes y en todos los rubros. Entonces, me pregunto por qué la política, las gestiones municipales, siguen con el pensamiento de que la tasa municipal tiene que ser barata, cuando presta realmente servicios importantes.

Nosotros, cuando asumimos en la gestión, veníamos muy atrasados. De hecho, los primeros cuatro años de gestión fueron terribles, porque nunca tuvimos el Concejo a favor tampoco, entonces no podíamos hacer una ordenanza fiscal que nos permitiera algo justo, equitativo, progresivo. Recién ahora, esta ordenanza es la que más color tiene, digamos, porque hemos negociado y hemos podido llegar a consensos. Modificamos la matriz de cobro, atamos al precio al kilo de carne de novillo, de arrendamiento, de Mercado de Liniers. Hoy los campos van a pasar a pagar, por ejemplo, cinco kilos de carne por año por hectárea para el mantenimiento de la red vial. Estuvimos todo el año pasado en 250, 300 pesos la hectárea, y noviembre, diciembre se había actualizado a 900 pesos la hectárea. Imaginate con las máquinas viales. Las nuevas que tenemos usan combustible premium. Si se te rompe una cuchilla, una rueda, te sale 2 o 3 millones de pesos.

Esto nos va a ayudar a poder mejorar los servicios. Estoy de acuerdo con vos: para mejorar, tener servicios de calidad, es como todo. Si vos querés que Internet ande bien, tenés que pagar el de 5 megas, el de 10 megas, el de 15 megas, y eso te sale más plata. Pero si vos comparás hoy el precio, una línea de celular que tenga 5000 pesos promedio es lo que se va a pagar de tasa urbana, para que te pasen a recolectar los residuos todo slos días, para que te pase el barrendero.

–Intendente, sé que es imposible, porque no existe en la realidad poder hablar con el Presidente; los intendentes de la provincia de Buenos Aires hoy no encuentran interlocutores en el gobierno nacional. Si tuviese la posibilidad de encontrarlo en la calle y tener cinco minutos con él, ¿qué le podría decir?

Es muy difícil la pregunta. Es una pregunta muy profunda, porque la verdad es que yo quiero lo mejor para los argentinos, para mis vecinos, para todos. Y la verdad es que lo único que espero es que se ponga la mano en el corazón, a ver si siente que tiene corazón, nada más.