-GRUPOLAPROVINCIA.COM llegó a Exaltación de la Cruz para hablar con su intendente. Empezó un año nuevo en su gestión con el mismo gobernador, pero con otro Presidente. ¿Qué cambió en la política en el último tiempo?

Es notorio el cambio en las reglas de juego en el escenario en el cual uno tiene que llevar adelante las políticas de Estado planificadas. Esta es mi segunda gestión con pilares afianzados en educación, salud, seguridad y producción, y hoy muchas de estos ejes son cuestionadas.

Tenemos que redefinir algunas cuestiones. La gente no termina de entender esto que está pasando y nos demanda el sentido común de resolver cosas esenciales, pero no estamos teniendo las herramientas para poder hacerlo.

-Qué chiquita quedó la grieta que se le machacaba al kirchnerismo, porque ahora en lugar de cerrar la grieta Milei la agrandó.

Totalmente, y es más profunda. Estamos en lugares distintos en cuanto a la forma de gobernar; hay desatención a cuestiones que entendemos como esenciales, indiscutibles, y que hace que la sociedad se paralice. Cuando el Estado se empieza a correr de sus prioridades no tenemos herramientas para atender a la gente, por ejemplo, en la salud pública.

Dejarlo todo liberado al mercado es imposible porque el mercado de Exaltación de la Cruz no es algo que atraiga a la inversión privada para que resuelva lo que no puede el Estado. Entramos a un momento donde la gente deja de hacer los tratamientos que necesita o de comprar los medicamentos correspondientes. Se genera mal humor, una “ley de la selva” que nos provoca un malestar y nos divide como comunidad.

-Diego, entiendo que la gente votó a Milei para que haya un recambio en la política, pero llega con una impronta de choque y de modificar las reglas de juego de golpe.

Milei se propone discutir quiénes administran la política de Estado -salud, educación, seguridad- aprovechando que la gente necesita ver otras formas de gestión y termina vaciando esos lugares y concentrando poder.

No tiene ni experiencia, ni sensibilidad, ni la llegada a la gente. El Presidente y sus funcionarios son personas a las que no podemos acceder, no podemos plantearles las realidades de cada comunidad, con lo cual es imposible que escuchen qué es lo que está pasando con la gente que no puede poner un plato de comida en la mesa ni encontrar trabajo.