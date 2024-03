Entrevista GLP. Mauro Poletti: “No tengo duda de que la Provincia nos va a acompañar en la obra pública”

–Intendente, sé que es un hombre preocupado por la seguridad; lo hemos abordado en otro tramo de la entrevista. Y con respecto a eso, sé que es una persona que se mete con el tema del cambio de la luminaria por esta tecnología LED, que permite ahorrar y economizar en las cuentas públicas. ¿Por qué cuesta tanto ir a mayor ritmo en esta cuestión? No solamente en Ramallo, porque incluso muchos municipios de la provincia o del país van atrasadísimos con esto, cuando es un costo-beneficio o una cuenta tan clara.

No conozco el caso de los otros municipios, pero acá, además de estas cinco políticas integrales, también abordamos el tema tributario. El sistema tributario que tenía el partido de Ramallo era un sistema tributario regresivo. Un sistema tributario regresivo es cuando los que menos poder adquisitivo tienen son los que más pagan. Eso sucedía acá. Durante estos cuatro años, los vecinos de Ramallo vinieron soportando, desde que comenzaba el año, un promedio de incremento de tasas de un 80-85%, mientras los grandes contribuyentes, las grandes empresas, terminaban pagando un 60-65% promedio, prorrateado durante todo el año.

Bueno, nosotros, cuando en diciembre discutimos la fiscal impositiva, hicimos modificaciones por las que les incorporamos a los grandes contribuyentes el incremento que empezaron a pagar desde el mes de enero, como todos los vecinos. Y eso nos permite ir mejorando no solamente nuestra capacidad contributiva, para poder resolver esta cuestión de tener un sistema tributario mucho más equitativo, sino la posibilidad de ir ordenando y haciéndonos de los recursos que nos permitan financiar estas políticas tan importantes para nosotros, como la política de seguridad. Tenemos un plan de seguridad que identifica claramente las debilidades que tiene nuestro sistema. Nosotros, desde el 10 de diciembre, tenemos entre 60 y 100 efectivos menos. Nosotros durante el 2015-2019 incorporamos, a través de la policía local, 140 nuevos efectivos al partido de Ramallo. Desde 2019 al 10 de diciembre del 2023, entre 60 y 100 efectivos de esos 140 ya no están prestando funciones en el partido de Ramallo.

Y además, no tenemos la cantidad de patrulleros que necesitaríamos para garantizar la implementación de nuestro plan de seguridad. Por eso, hemos adquirido móviles de seguridad totalmente equipados con tecnología de última generación, que van a ser aplicados a seguridad y que van junto con intervenciones para contratar policías jubilados que mantienen el estado policial. Vamos a hacer tarea preventiva para recorrer las cuadrículas del partido de Ramallo y tanto la inversión en recurso humano como en los móviles que van a patrullar nuestras localidades van a ser costeados por el municipio de Ramallo.

Para que te des una idea, en los cuatro años que pasaron se incorporaron 18 cámaras al sistema de monitoreo. Nosotros en estos tres meses ya incorporamos diez y estamos trabajando en la licitación para la incorporación de cámaras con lectoras de patente para controlar los accesos. Cuando nos fuimos, en el 2019, teníamos 100 cámaras; cuando volvimos había 78, y de esas 78, más de 20 no funcionaban. Había menos cámaras.

–La tecnología se deteriora, pero ¿cómo se pierden entre 60 y 100 personas que estaban afectadas al ámbito de la seguridad?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Los fueron trasladando a otros destinos, sin permuta. Y eso lo que generó es que nos quedáramos sin efectivos, sin el recurso básico para implementar cualquier plan de seguridad que medianamente funcione en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, y porque sabemos que ha habido un recorte por parte del gobierno nacional de un fondo que era vital, que se utilizaba para la compra de patrulleros, que se utilizaba para el pago del aumento a las fuerzas policiales, nosotros vamos a intervenir con recursos propios para suplir esa falta de recursos.

Como el gobierno nacional ha llevado adelante el recorte del Fondo Educativo, estamos construyendo el centro universitario con recursos propios del municipio, y luego vamos a encarar la construcción de la escuela técnica en Pérez Millán, que quedó parada desde el 2019, cuando nosotros nos fuimos, y hoy hay una necesidad imperiosa, porque esa escuela se ha quedado sin edificio en la localidad de Pérez Millán.

–Intendente, siguiendo con atención su relato, quiero tocar algunas cuestiones. Por un lado, el tema de la obra pública. Sabemos que estamos con un gobierno nacional que frenó la obra pública. ¿Qué piensa al respecto? Ustedes desde lo local están emprendiendo obra pública. ¿Cómo lo logran hacer?

Lo hacemos optimizando los recursos. Lo hacemos con recursos propios y lo hacemos por administración, con nuestros trabajadores municipales, que es una forma de garantizar bajar el costo de la obra pública y tener una obra pública de calidad. Pero también es cierto que tengo cifradas expectativas (porque me tocó trabajar cuatro años con él y no tengo duda de que la Provincia de Buenos Aires, en materia de obra pública, va a trabajar y va a desarrollar un plan de obra pública a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires), sé que (Gabriel) Katopodis es un hombre que le pone muchas horas de trabajo, es una persona muy honesta, y no tengo ningún tipo de duda de que también vamos a tener el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires en esta materia y que eso nos va a posibilitar llevar adelante la obra pública que mejore la calidad de vida de cada uno de los vecinos de la provincia de Buenos Aires en general y en particular del partido de Ramallo.

–Cuando escuchaba que se frenaba la obra pública en todo el país, y habiendo estado tan cerca de esta temática, ¿qué le generó?

Y, la verdad es que nos generó preocupación. Porque cuando se frena una obra pública no solamente estamos privando al vecino de cualquier latitud de la posibilidad de mejorar su vida, sino que además estamos pensando en un montón de empresas, en un montón de trabajadores y en un montón de familias que trabajaban vinculados con la obra pública que van a perder su sustento. Y no solamente los trabajadores que están vinculados directamente: cuando hay obra pública también trabaja el corralón de la ciudad, también trabajan los talleres metalúrgicos de la ciudad. Son muchos puestos de trabajo que se van a perder si no se reactiva rápidamente. Ya se han perdido, pero necesitamos que se reactiven rápidamente la obra pública y la inversión del gobierno nacional en la materia.

No tengo dudas de que esto, en la provincia de Buenos Aires, se va a resolver, que el ministro va a trabajar y que va a haber inversión en obra pública; pero ese esfuerzo que va a hacer la Provincia de Buenos Aires debería estar acompañado también del esfuerzo del gobierno nacional.