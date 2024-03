El juego en Gran Hermano 2023 hace subir la tensión del reality más famoso del país, y luego de semanas con muchos escándalos, esta semana debutó la nominación fulminante y se confirmó quién la padeció.

En la gala de este martes, el conductor Santiago del Moro le comunicó a los jugadores que habían sido habilitadas las nominaciones especiales, y que uno fue fulminado, por lo que ya quedó en placa.

Santiago del Moro reveló que un participante ingresó al confesionario y efectuó la nominación fulminante contra Denisse.

A diferencia de la nominación espontánea, que otorga tres o dos votos a los destinatarios, la fulminante manda a la “víctima” directo a la placa de nominados.

Cuáles son las reglas de la nominación fulminante de Gran Hermano 2023



Cada jugador podrá hacer uso de la nominación FULMINANTE una sola vez durante toda su estadía en la casa.

La nominación fulminante envía a placa de manera directa a la persona elegida por quien la efectúa.

El líder de la semana puede perder su inmunidad si es "fulminado".

El líder no puede salvar al jugador nominado en la fulminante.

El que hace fulminante no puede hacer una nominación espontánea en la misma semana.

El que hace la fulminante no puede hacer la nominación tradicional de los miércoles.

Al igual que la espontánea, un solo jugador puede hacer una fulminante por semana.

Si alguien ya hizo la nominación fulminante, se anunciará a los jugadores quién es el "fulminado" antes del proceso de nominación.

La placa final estará compuesta por el "fulminado" y los participantes más votados en la nominación tradicional.