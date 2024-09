Franco Colapinto y la China Suárez: el inesperado cruce en redes sociales

En un giro inesperado en el mundo de las redes sociales, el corredor de Fórmula 1 Franco Colapinto y la actriz Eugenia “la China” Suárez han protagonizado un cruce que rápidamente se volvió viral. La controversia comenzó cuando Suárez decidió seguir a Colapinto en Instagram, generando una respuesta inmediata y polémica por parte del piloto.

La reacción de Colapinto y el tuit eliminado

Colapinto, conocido por su presencia mediática tanto dentro como fuera de las pistas, no tardó en reaccionar al gesto de Suárez. El piloto de 21 años publicó un mensaje en X (anteriormente Twitter) que rápidamente llamó la atención: “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y te dicen ‘alejate’, no che”. Sin embargo, este tuit no duró mucho en línea y fue eliminado poco después.

La opinión de Yuyito González

Amalia “Yuyito” González, actual pareja del presidente Javier Milei, ofreció su opinión sobre el cruce en el programa Empezar el Día (Ciudad Magazine). González, con un tono crítico, advirtió a Colapinto que debería ser más selectivo con las personas que se acercan a él ahora que está en el centro de atención. “Ahora todas se le van a tirar encima porque es el pibe del momento, pero este es el momento en que tiene que estar focalizado y selectivo con la gente que se rodea”, dijo González, añadiendo que Colapinto no debería “regalarse” a las mujeres que se le acerquen.

El consejo de Pochi de Gossipeame

La panelista Pochi de Gossipeame también intervino, ofreciendo un consejo a Colapinto. En sus comentarios, Pochi sugirió que el piloto debería mantener un equilibrio y no dejarse llevar por la fama. “Lo mejor que te está pasando es estar en la Fórmula 1, sino nadie te daría pelota. Mi consejo es que se controle y no se pase de langa”, afirmó.

El intercambio con Nicki Nicole

Además del incidente con Suárez, Colapinto también había captado la atención con un intercambio juguetón con la cantante Nicki Nicole en X. El piloto publicó un mensaje simulando una imagen temporal, lo que llevó a una respuesta divertida de Nicole, generando una ola de especulaciones sobre un posible romance futuro entre ambos.

Repercusiones

El episodio entre Franco Colapinto y la China Suárez ha generado una gran cantidad de comentarios y especulaciones en las redes sociales. La reacción de Colapinto y los comentarios de figuras como Yuyito González destacan la complejidad de la situación y cómo la fama puede atraer atención tanto positiva como negativa. Mientras tanto, la historia sigue evolucionando y promete más desarrollos en el futuro.