Nunca es tarde para hacer reír a tu pareja: El video viral que arrasa en redes

Un video cargado de humor y ternura se ha vuelto viral en las últimas horas, robando carcajadas y mostrando a todos que el amor y la diversión no tienen edad. Estefanía, una joven argentina que suele compartir momentos cotidianos con su familia en redes sociales, posteó "el video de las vacaciones de mi mamá", donde sus padres protagonizan un momento de lo más espontáneo durante sus vacaciones en Chile.

Una escena digna de recordar

En el video, la madre de Estefanía, mientras camina por un bosque en Valdivia, filma con su celular el entorno natural, comentando entre risas que el lugar "parece la selva amazónica". El plan parecía ser una grabación tranquila para compartir con la familia, pero lo que nadie esperaba es la interrupción del padre de Estefanía, quien, con todo el entusiasmo de un niño, comienza a hacer gestos y movimientos de orangután.

El hombre se mete tanto en su personaje que, de tanto entusiasmo, termina cayendo al suelo y rodando de una manera tan exagerada que provoca la risa instantánea de su esposa, quien no puede evitar estallar en carcajadas. Este momento íntimo y divertido fue compartido por Estefanía en su cuenta de Instagram, y rápidamente comenzó a cosechar cientos de miles de visualizaciones y miles de comentarios divertidos.

Un matrimonio que sigue divirtiéndose a pesar de los años

El video no solo es una muestra de la espontaneidad y el buen humor de una familia, sino también de lo que significa un matrimonio que sigue divirtiéndose, a pesar de los años. En las imágenes, se ve claramente que el padre, a pesar de ser mayor de 50 años, no pierde su sentido del humor y tiene una energía juvenil que contagia a su esposa.

Este tipo de momentos íntimos, que parecen tan simples y cotidianos, reflejan cómo en muchas familias uno de los miembros, generalmente el padre o la madre, sigue siendo la chispa de la diversión, capaz de hacer reír a todos, sin importar la edad. Los seguidores de Estefanía no tardaron en manifestar su simpatía y admiración por la escena, generando una conversación sobre la importancia de mantener la diversión y el sentido del humor en las relaciones a lo largo del tiempo.

Los comentarios que desbordan simpatía

El video no solo ha logrado generar miles de reacciones, sino que también ha desatado una serie de comentarios que siguen sumando a la popularidad del clip. Entre los usuarios, Valentina destacó lo gracioso del video y expresó: “Por favor, Diosito, uno que me haga reír así”. Rodrigo, además de destacar lo gracioso, afirmó que “la caída no fue actuada”. Celeste hizo una comparativa con “Jorge el curioso”, el conocido personaje animado. Joaco, por su parte, comentó: “Ni con la edad cambiamos”.

Algunos, como Willy, incluso hicieron una crítica cómica sobre la performance del padre, diciendo: "Actuación 10, performance del gorila 10, caída 10, risas un millón". Otros, como Nahuel, reflexionaron sobre lo eterno que parece ser el sentido del humor en las personas, comentando: "¿Es verdad que nuestra adolescencia dura entre 14 y 80 años?". Por su parte, Gaby destacó lo que muchos piensan: “Si no me caso con uno así, no me caso nunca”.

Un detalle especial: el San Valentín

El video, que se subió justo para el Día de San Valentín, ha logrado tocar las fibras de quienes lo ven, especialmente por mostrar una pareja madura, casada por muchos años, que sigue viajando y disfrutando de la vida juntos. En este contexto, la publicación se convirtió en una declaración de amor, tanto familiar como matrimonial, donde el humor y la complicidad se mantienen intactos a pesar del paso del tiempo.