El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, inauguró el nuevo Museo de Malvinas. "Un homenaje no es suficiente, el recuerdo vivo debe ser la lucha. Por aquellos que dejaron sus vidas por defender lo que fue, es y siempre será nuestro… por nuestros valientes, nuestros héroes, la causa que llevamos todos los argentinos marcada a fuego en nuestros corazones", dijo el alcalde al cumplirse 42 años de la Guerra de Malvinas.

"Porque la soberanía se ejerce no solo homenajeando a nuestros veteranos, sino reclamando incansablemente, con firmeza y valentía. Hoy más que nunca, la Patria no se vende, la sangre derramada no se negocia, nuestros recursos estratégicos no se entregan, nuestra soberanía se defiende y el Pueblo Argentino no se rinde", resaltó desde sus redes.