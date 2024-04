–¿Cómo está la segunda sección electoral?

Bueno, San Nicolás es un municipio importante dentro de la segunda sección, por la cantidad de habitantes, por la historia que tiene el municipio, porque siempre hubo algunos liderazgos fuertes desde San Nicolás para la sección. Y hoy cada ciudad y cada municipio está enfocado en su gestión. Por ahí no son tiempos ahora para estar recorriendo la sección. Eso se reactiva más en los años electorales. Hoy cada uno está haciendo un esfuerzo grande para sobrellevar este momento, para llevar la gestión adelante y para dar respuestas a los vecinos. Así que seguramente la sección se va a ir agitando a medida que nos acerquemos al año que viene, al año electoral.

–Intendente, ¿existe Juntos por el Cambio (JxC)?

Hoy por hoy, si vemos la realidad, yo veo que no existe como tal, porque no se juntó más JxC. No veo que haya una coincidencia, tampoco, de miradas y decisiones. Vemos que el radicalismo va con una postura más de centro, por un lado; el PRO más acompañando al gobierno. Así que, en general, creo que el tablero político se pateó y que se tiene que reordenar. Y muchos están esperando a ver cómo le va al gobierno con estas medidas económicas, para ir tomando una posición más clara.

–Acaba de asumir Mauricio Macri como presidente del PRO. Me parece que es un lugar que se lo merece por liderazgo, obviamente. Pero siento que el reflejo sería que asumiera Cristina (Fernández de Kirchner) en el peronismo. Y a lo mejor la gente está buscando más renovación.

Sí, yo creo que, más que las personas, hay que ver el impulso que le da al partido: si viene a asumir este liderazgo para impulsar una renovación de dirigentes, para impulsar una renovación de ideas que vuelvan a hacer atractivo al PRO, o se va a mantener el statu quo, se van a mantener los mismos dirigentes con las mismas ideas. Creo que eso está condenado a fracasar.

Se necesita impulsar una renovación, volver a generar iniciativas, a darles paso también a muchos jóvenes que tienen ideas nuevas, a ver experiencias de gestión, tanto locales como de otras partes, que sean exitosas y que planteen un nuevo esquema de trabajo. Así que va a depender más que nada de eso, de cuál sea la actitud de lo que vaya a hacer el partido.

–¿Cómo evalúa estos primeros 100 días de la gestión de Javier Milei? Y con respecto a eso, y como segunda pregunta enganchada, ¿cómo ve al PRO en este acercamiento que está teniendo con este gobierno?

Mirá, creo que Milei agarró un país que estaba en ruinas, al borde del precipicio, que no tenía muchas opciones para hacer; que lo que está haciendo creo que es acertado. El hecho de plantear la cuestión del déficit y buscar el equilibrio fiscal es absolutamente necesario. Lo está haciendo con una contundencia nunca antes vista. Por ahora sigue teniendo el apoyo popular.

Por supuesto que todo esto que está haciendo, estas medidas de ajuste, no se pueden sostener mucho tiempo más, porque la gente realmente no da más. Y entonces el rumbo lo comparto; por ahí las formas o las medidas... Yo hubiese ido más por eliminar algunos sectores que todavía tienen privilegios, como es el régimen de Tierra del Fuego, como son algunas jubilaciones de privilegio que todavía existen, o (el impuesto a las) ganancias de los jueces. Ahí tenés casi un punto del PBI, que me parece que en orden de prioridades primero hubiese correspondido eliminar eso, para después seguir tomando medidas de ajuste.

Así que el rumbo creo que es correcto: el hecho de buscar el equilibrio fiscal. Veremos hasta dónde llega la paciencia y el resultado de todas estas medidas, que yo creo que rápidamente tienen que empezar a conseguir algunos resultados que, por lo menos, le den crédito o le den un poco más de tiempo para seguir impulsando las reformas que son necesarias.

–Quiero preguntarle sobre el termómetro social. Un intendente, al recorrer las calles de su ciudad, realmente va palpando el humor. ¿Cómo está San Nicolás y cómo está el grado de tolerancia con respecto a este esperar?

Mirá, la situación está muy difícil, está muy duro. Lo ves cuando vas al supermercado, al almacén: a la gente no le alcanza. Realmente no le alcanza. También en los comedores: van más familias buscando ayuda. Por eso te digo, no sé hasta cuándo va a aguantar la tolerancia de los argentinos.

Creo que hay mucha tolerancia y paciencia porque, al haber probado distintas opciones políticas que fracasaron, y el hecho de que Milei se haya mostrado como la antipolítica, como algo totalmente novedoso y nuevo, hace que la gente sienta que es como la última oportunidad para poder cambiar las cosas. Y realmente hay un entendimiento de que hay que hacer un esfuerzo para salir de esta situación de decadencia que venimos arrastrando. Pero bueno, es hasta donde te alcance la plata para llegar a fin de mes.

–Intendente, nos metemos en el tema de la seguridad. Estamos en San Nicolás, una ciudad que casi mira de frente a Rosario. Una ciudad y una provincia tan cercana para este municipio que está afrontando un problema realmente muy complejo. Se le está dando combate en este momento con características particulares. ¿Qué piensa respecto de la situación actual y cómo impacta en San Nicolás?

Nuestra ciudad está muy integrada con Rosario. Los jóvenes van a estudiar allá, tenemos colectivo de línea, es decir, estamos muy vinculados. Es una situación realmente preocupante lo que está pasando en Rosario y cómo está creciendo el nivel de violencia.

San Nicolás, como te decía, es el primer municipio. Estamos en el límite con Santa Fe. Y me parece acertado. Nosotros venimos hablando con la Provincia en estos momentos para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad.

–Acaban de enviar, precisamente, fuerzas bonaerenses con logística a la provincia de Santa Fe. ¿Comparte esto?

Yo creo que está bien ser solidarios en este momento, pero primero tenemos que abocarnos a las problemáticas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, abocar todos los recursos. La inseguridad es algo que no hemos resuelto todavía en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que primero tenemos que resolver nuestros problemas para después salir a ayudar a los demás.

–El gobierno provincial argumenta esta colaboración en el “efecto contagio”. Si pasa en Rosario, puede estar pasando en la provincia de Buenos Aires. Y se lo preguntaba porque San Nicolás sería la puerta de entrada, por decirlo de alguna forma.

Bueno, por eso te decía que venimos hablando con la Provincia, que posiblemente en las próximas semanas baje alguna unidad, no sé si de la UTOI o de alguna fuerza, para reforzar San Nicolás, que es la puerta de entrada de Santa Fe. En momentos donde se está presionando y apretando tanto, ya en Rosario, al narco y al delito...

–Que no haya un corrimiento.

Claro. Es que generalmente se suele decir que el delito va mutando, se va moviendo. Entonces, me parece que es acertado reforzar la presencia en estos momentos, en este contexto, en la puerta de ingreso de la provincia de Buenos Aires, para evitar que se pueda mover ese delito.

De todas maneras, yo creo que para que se instale o se radique una célula narco tiene que haber connivencia, por lo menos al principio, de algún sector de la política y de la Justicia, para que se pueda ir instalando en el tiempo. Y eso obviamente acá no está. Y por eso no hemos visto, más allá de algún caso aislado, que estas bandas se trasladen para, en este caso, San Nicolás.

–Intendente, para ir finalizando, quiero preguntarle por la Hidrovía. Se está hablando de que uno de los grandes problemas relacionados con el narcotráfico tiene que ver con la Hidrovía. Son una ciudad de puerto. Se habla también de la participación en el corto plazo de fuerzas norteamericanas recorriéndola. ¿Qué ha escuchado al respecto y qué opina?

La Hidrovía, obviamente, por todo el comercio que tenemos, más allá de la importancia que tiene para todas las ciudades que vamos al Paraná, en la generación de trabajo y demás, es un canal donde puede crecer el narcotráfico, donde hay que tener un trabajo muy activo.

En nuestro caso, el puerto es provincial y la custodia es de Prefectura, de las fuerzas federales. Así que nosotros ponemos todos los recursos que tenemos a disposición para atacar estas cuestiones. Y, de hecho, estamos hablando con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

También va a haber alguna presencia de Nación en San Nicolás, en este enclave, este lugar estratégico para la provincia de Buenos Aires, para, justamente, prevenir todas estas situaciones y atacar de frente el narcotráfico.

–Última pregunta. La posibilidad de conversar cinco minutos con el Presidente y el gobernador, los tres. ¿De qué le gustaría hablar?

De que hay que trabajar en conjunto. Yo realmente quiero que le vaya bien al Presidente y también al gobernador, porque eso significa que a nuestra ciudad le va a ir mejor. Y hay cuestiones que a mí me plantean los vecinos, acá en San Nicolás, que no tienen que ver con las herramientas que tiene un intendente, como que les alcance para llegar a fin de mes, la inflación, o la inseguridad, algunas cuestiones de educación.

Yo, como intendente, no tengo las herramientas para encarar estos dos temas. Entonces, realmente quiero que les vaya bien al Presidente y al gobernador, para que se puedan resolver estas cuestiones y nuestra ciudad pueda crecer mucho más rápido.

–¿Qué piensa cuando ven que se pelean tanto?

Hay que sentarse. No tiene sentido, porque al final del día los vecinos te piden respuestas. Entonces, todas las peleas que no sean para que les vaya mejor a la Argentina o a la Provincia no tienen ningún sentido. Y la gente está cansada de eso. Quiere que le demos respuestas, quiere vivir mejor. No le interesan las peleas de los políticos.