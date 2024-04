Con 111 años, este hombre es ahora el más longevo del mundo

Con 111 años y 224 días, John Alfred Tinniswood, nacido en Liverpool, reclamó oficialmente el título del hombre vivo más longevo del mundo.

Guinness World Records hizo el anuncio este viernes, dos días después de anunciar la muerte del exposeedor del título Juan Vicente Pérez a la edad de 114 años, un mes antes de cumplir 115 años.

"O vives mucho o vives poco, y no puedes hacer mucho al respecto", dijo Tinniswood en una entrevista con Guinness en la que le entregaron su certificado.

Si bien Tinniswood, que no fuma, rara vez bebe y come pescado con patatas fritas todos los viernes, dijo que el secreto de la longevidad es “solo suerte”, aconsejó sobre la moderación en la vida: “Si bebes demasiado, comes demasiado o caminas demasiado; Si haces demasiado de algo, eventualmente sufrirás”.

Nacido el 26 de agosto de 1912, Tinniswood ha vivido dos guerras mundiales, así como la Gran Influenza y la pandemia de covid-19, y también ostenta el récord del veterano varón superviviente de la Segunda Guerra Mundial de mayor edad en el mundo, según a Guinness. Nació el mismo año en que se hundió el Titanic.

Es un fanático del club de fútbol Liverpool desde siempre y ha vivido los diecinueve títulos de liga de su club y los ocho de la Copa FA de su club.

El bisabuelo reside actualmente en una residencia de ancianos en la ciudad costera inglesa de Southport.

La administradora de la residencia, Katie Howard, dijo a la BBC que era un honor cuidar de Tinniswood, una "individuo increíble con tantas historias que contar", que "disfruta leyendo el periódico y escuchando la radio". (CNÑ)