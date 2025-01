El padre de L-Gante destruyó a Wanda e Icardi: "Analfabetos impresentables"

El padre de L-Gante, Miguel Prosi, encendió la polémica al lanzar duras declaraciones contra Wanda Nara y Mauro Icardi. En una reciente entrevista en Mitre Live, Prosi no dudó en catalogarlos como "analfabetos" y criticó duramente sus actitudes.

“No agarraron un libro en su vida. Ni saben escribir. Sólo les importa el dinero”, afirmó Prosi, quien también comparó a la empresaria y modelo con el carbón: “Te ensucia por donde la toques”.

Miguel Prosi, padre de L-Gante.

"Un show mediático"

Prosi, quien se ha mantenido alejado del mundo del espectáculo, decidió romper el silencio para manifestar su desacuerdo con las decisiones y relaciones de su hijo Elián, más conocido como L-Gante.

“Es todo un circo para las cámaras. Ella usa a las personas para mantenerse en los medios. ¿Hasta cuándo la gente va a seguir alimentando este show?”, sentenció el padre del músico.

Prosi también expresó su desacuerdo con el vínculo entre su hijo y la empresaria, y afirmó haber advertido a L-Gante sobre las posibles consecuencias. “Le sugerí a Elián que no se suba a ese bondi porque las consecuencias iban a ser denigrantes. Debe cuidar su profesión”.

Por último, comentó que actualmente no tiene contacto con su hijo. “Él está rodeado de adulones y le festejan todo. Hasta ahora yo no le festejé nada. Lo ven como un chico indefenso pero todo lo que hace es de pillo, es un chico jodido de llevar y la mayoría de las veces no te responde”, detalló.