“Nosotros trabajamos en la prevención, acompañamos desde los municipios porque el primer combate se tiene que hacer en ellos. Pero el presidente tiene que ser consecuente con la realidad de lo que viviendo los argentinos y acompañar el enorme esfuerzo que estamos haciendo. Acá no se discute casta si o casta no. Salvo para los que creen que los mosquitos no los van a picar porque están en su despacho”, declaró Garate.

"El Gobierno Nacional tiene que entender que está en juego la vida de los ciudadanos. Esto no es política, es trabajar en la prevención, acompañar a los municipios que vienen haciendo un esfuerzo enorme y al sistema de salud que atiende a los pacientes con dengue", dijo.

"Hay que dejar de discutir y salir a resolver los problemas de los argentinos. Sólo a los que se quedan dentro de sus oficinas no los va a picar el mosquito del dengue. No la ve el que usa esta situación para sacar rédito político", acotó.