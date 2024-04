Romagnoli se postuló como DT oficial: "Tengo la ilusión de dirigir San Lorenzo"

El entrenador interino de San Lorenzo, Leandro Romagnoli, se postuló al puesto de director técnico oficial del primer equipo en una conferencia posterior al empate 0 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa de la Liga Profesional.

"No hablé nada con Ortigoza y Moretti, pero tengo la ilusión de dirigir San Lorenzo. Si te dijera que no te estaría mintiendo", aseveró Romagnoli sobre la posibilidad de quedar como DT oficial tras la salida de Ruben Darío Insua.

“La ilusión de dirigir a San Lorenzo siempre está. Estoy cómodo en la reserva, me dejan trabajar tranquilo y estoy sumando experiencia. Cuando estaba Rubén (Insua) pensaba en que en algún momento me iba a tocar dirigir a San Lorenzo, pero no estoy desesperado”, agregó.

El DT de la Reserva del Ciclón dejó en claro que no es decisión suya: "Sé que están buscando entrenador. No sé si este puede ser el último partido o me tocará dirigir el próximo. Estoy acá para ayudar ,y Orti (Néstor Ortigoza) y Marcelo (Moretti) me dirán como sigo. Eso lo van a decidir ellos".

La salida de Insua

La dirigencia de San Lorenzo decidió ponerle punto final al ciclo de Ruben Darío Insua como entrenador del conjunto de Boedo, a pesar de que en enero de este año había renovado su contrato hasta diciembre de 2025.

Los malos resultados que dejaron al elenco azulgrana eliminado de la Copa de la Liga y complicado en la Copa Libertadores, donde apenas se disputaron dos fechas en las que los dirigidos por Insua cosecharon un empate y una derrota, llevaron a la Comisión Directiva comandada por Marcelo Moretti a decidir culminar la segunda etapa del técnico en San Lorenzo.

Si bien el deseo de Insua era continuar en el club para intentar revertir el presente y contaba con el apoyo del coordinador de Fútbol Profesional, Néstor Ortigoza, Moretti le comunicó hace unos días la determinación en una reunión. NA