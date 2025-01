Merentiel ilusiona a los hinchas: “Boca está para campeonar”

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca Juniors, dejó en claro sus expectativas para este 2025. Luego de marcar un gol en el triunfo ante Juventude en un amistoso en San Nicolás, Merentiel aseguró: "Boca está para campeonar".

Confianza en los refuerzos

El jugador destacó la importancia de los nuevos nombres que se sumaron al plantel, como Alan Velasco y Ander Herrera, mientras se espera la llegada de Leandro Paredes. “Contento con los chicos que se vienen sumando. Tratamos de adaptarlos al grupo rápidamente. Sabemos que vienen todos a sumar. Contentos con los refuerzos que han venido”, afirmó Merentiel en una entrevista con ESPN.

Trabajo y objetivos claros

A pesar del entusiasmo, Merentiel destacó que el equipo debe mantener la calma y enfocarse en los objetivos a corto plazo: "Ir partido a partido, seguir trabajando e ir para adelante", afirmó tras el único amistoso de pretemporada del Xeneize, que se prepara para debutar oficialmente el próximo miércoles frente a Argentino de Monte Maíz, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Merentiel y su lucha por un lugar

El delantero también habló sobre su momento personal y la competencia interna por un lugar en el equipo titular. "Está bueno sumar minutos para ganar confianza para lo que viene. Marcar siempre es lindo, pero lo más importante es que metimos un gran partido de fútbol", señaló.

Merentiel fue claro sobre su mentalidad: "Trabajar, que fue lo que me trajo hasta acá, seguir luchando por entrar en el equipo. Si el entrenador me considera para estar en el once, está bien. Y, si me toca esperar, esperaré. Voy a seguir luchando por esto".