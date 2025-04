Dura respuesta del Ogro Fabbiani a Gago: "No me gusta que me menosprecien"

Dura respuesta del Ogro Fabbiani a Gago: "No me gusta que me menosprecien"

Luego de la victoria de Newell’s ante Boca el pasado domingo, Cristian "Ogro" Fabbiani volvió a expresar su molestia con Fernando Gago. El DT de la Lepra ya había encendido la polémica con su frase “Pensamos que iba a ser más difícil”, pero ahora redobló la apuesta y acusó al entrenador Xeneize de menospreciar su equipo.

"Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Después de tantos años jugando al fútbol, hoy me toca ser entrenador y yo nunca le faltaría el respeto a ningún entrenador. Me sentí tocado, cuando se meten con mi trabajo o con mi grupo de jugadores me salta todavía el jugador y lo tengo que mejorar, porque no soy más jugador, pero bueno, lo llevo en la sangre", expresó Fabbiani.

El motivo de la molestia de Fabbiani

El DT de Newell’s aseguró que fueron varias frases de Gago en conferencia de prensa las que lo hicieron reaccionar. "Yo recién te estoy reconociendo el planteo que me hizo el rival (Kimberley de Mar del Plata) y lo felicito, y nunca le voy a faltar el respeto a nadie. Uno tiene que ser inteligente. Jugué muchos años al fútbol y no porque dirija a Boca me voy a dejar faltar el respeto", remarcó.

Además, insistió en que él respeta su trabajo y el de sus jugadores, y que no le gustan las declaraciones que buscan minimizar el desempeño del rival. "Cuando un rival juega mejor que el otro, no pasa nada. Jugaste bien, mal, fueron más inteligentes... Pero cuando en la declaración el rival te menosprecia a mí no me gusta", agregó.

Sin comunicación con Gago: "No me interesa"

Fabbiani también aclaró que no tuvo ni tiene intención de hablar con el DT de Boca para aclarar la situación. "No hablé (con Gago) ni me interesa. Ya está, ganamos y nos sirvió para seguir mejorando, el grupo lo necesitaba. Hay que seguir creciendo", sostuvo.

Por otro lado, reconoció que le gustaría poder jugar de otra manera, pero que la realidad del equipo lo obliga a adaptarse. "Si yo tendría más puntos hoy a Newell's lo haría jugar de otra manera, pero hay que ponerse el overol y trabajar. Después estoy tranquilo porque sé los códigos del fútbol, jugué 20 años profesionalmente, hoy soy entrenador y respeto mi trabajo", señaló.

¿Qué había dicho Gago?

Si bien Fabbiani no especificó qué frases de Gago le molestaron, dejó entrever que fueron aquellas en las que el DT de Boca criticó el planteo de Newell’s. En su conferencia de prensa, Gago había declarado que “el partido fue muy malo”, que "ellos tenían línea de cinco atrás, más los dos o tres internos que bajaban" y que "era difícil por el medio, por eso fuimos por fuera".

Además, el entrenador Xeneize sostuvo: "Yo quiero tener la pelota para atacar, si tengo la pelota el rival no me va a atacar. Si la pierdo, me va a atacar. Entonces, a un rival que está posicionado bajo, es muy difícil entrarle rápido". Estas palabras, según Fabbiani, le restaron mérito al desempeño de Newell’s y fueron lo que detonó su respuesta.

La polémica entre los entrenadores sigue abierta, y aunque Fabbiani ya dejó en claro que no quiere hablar con Gago, su malestar por la falta de reconocimiento a su equipo aún persiste.