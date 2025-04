Con apenas tres fechas disputadas, la Fórmula 1 2025 ya entró en ebullición. El Gran Premio de Bahréin, que se corre este domingo 13 de abril a las 12 (hora argentina) en el tradicional circuito de Sakhir, llega con el campeonato al rojo vivo: Lando Norris (McLaren) lidera por apenas un punto sobre Max Verstappen (Red Bull), en una temporada que promete ser más ajustada que nunca.

El británico Norris, quien se impuso en Australia y viene de firmar un sólido segundo puesto en Japón, suma 62 puntos y tiene una leve ventaja sobre el tricampeón mundial Verstappen, que se llevó la victoria en Suzuka y buscará repetir en Sakhir, donde ya ganó en 2023 y 2024. En la tercera posición del campeonato aparece Oscar Piastri (McLaren) con 49 unidades, seguido de cerca por George Russell (Mercedes) con 45.

McLaren pisa fuerte y domina la tabla de constructores

El equipo británico, con un arranque de año demoledor, lidera el campeonato de constructores con 111 puntos gracias a las actuaciones de Norris y Piastri. Muy por detrás se ubica Mercedes, que acumula 75, mientras que Red Bull intenta recuperar terreno tras un inicio irregular con apenas 70 unidades.

En este contexto, el GP de Bahréin se presenta como una carrera clave para definir el rumbo de las próximas fechas. La acción en pista comenzó este viernes con las dos primeras prácticas libres y continuará este sábado con la tercera sesión (9:30) y la clasificación (13:00), ambas televisadas en vivo por Fox Sports y la plataforma Disney+, también disponibles en Flow, DGO y Telecentro Play.

Colapinto, la gran esperanza argentina que sigue esperando

Mientras el campeonato se define en las pistas de Medio Oriente, en Argentina crece la expectativa por ver a Franco Colapinto debutar oficialmente en la F1. El joven bonaerense, de 21 años, volvió a quedar al margen en esta cuarta fecha del calendario y permanece en la sede de Alpine en Enstone, donde continúa su entrenamiento en simuladores. En su lugar, el rol de piloto de reserva para este fin de semana será ocupado por el estonio Paul Aron.

A pesar de no estar en la grilla, Colapinto sigue sumando kilómetros importantes fuera de competencia: el fin de semana pasado giró en el circuito de Monza, y su desempeño alimentó los rumores de un posible desembarco en el equipo oficial en reemplazo de Jack Doohan, quien aún no logró rendir como se esperaba. Alpine, que no ha sumado puntos en lo que va del campeonato, atraviesa una crisis de resultados y no se descarta que haya cambios inminentes.

La pregunta resuena cada vez con más fuerza entre los fanáticos argentinos: ¿cuánto más deberá esperar Franco Colapinto para tener su debut oficial en Fórmula 1? Con la butaca de Doohan en la mira y la presión que crece sobre Alpine, todo indica que su ingreso no será una cuestión de “si”, sino de “cuándo”. Mientras tanto, el piloto de Pilar se mantiene enfocado, esperando su oportunidad con la paciencia y la convicción de quien sabe que su momento está cada vez más cerca.

Una grilla renovada y un calendario cargado de emoción

La temporada 2025 llegó con varias modificaciones en las escuderías y con un calendario de 24 fechas, donde se destacan circuitos emblemáticos como Mónaco, Monza, Spa y Las Vegas. Tras Bahréin, la próxima parada será el GP de Arabia Saudita, el 20 de abril en Jeddah.

20 de abril: GP de Arabia Saudita (Jeddah)

4 de mayo: GP de Miami (Sprint)

18 de mayo: GP de Emilia-Romagna (Imola)

25 de mayo: GP de Mónaco

1º de junio: GP de España (Montmeló)

Entre los cambios más relevantes se destaca el “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls después del GP de China: Yuki Tsunoda subió al primer equipo en lugar de Liam Lawson, que volvió a su antigua escudería. Además, Carlos Sainz Jr. firmó con Williams hasta 2028 tras su salida de Ferrari, que incorporó a Lewis Hamilton como dupla de Charles Leclerc. El joven Kimi Antonelli, de apenas 18 años, ocupa el lugar del multicampeón británico en Mercedes.

Otros equipos renovaron por completo: Haas ahora cuenta con Oliver Bearman y Esteban Ocon (ex Alpine), mientras que Kick Sauber apostó por Nico Hulkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la F2 en 2024.

McLaren, por su parte, mantiene a su exitosa dupla Norris-Piastri y se consolida como el principal favorito para quedarse con ambos títulos. Aston Martin también repite con Fernando Alonso y Lance Stroll, en una temporada que empieza a perfilar a los contendientes.