El partido entre Colo Colo y Fortaleza, correspondiente a la segunda fecha de la Copa Libertadores, fue suspendido a los 70 minutos luego de que hinchas del equipo chileno invadieran el campo de juego. El árbitro Tejera tomó la decisión tras observar el reclamo desesperado desde las tribunas por los violentos episodios que habían ocurrido antes del inicio del encuentro en los alrededores del Estadio Monumental David Arellano.

La Conmebol, poco después, confirmó oficialmente la cancelación del partido.

El inicio de los incidentes

Horas antes del partido, se produjeron disturbios en los accesos de Tucapel y Caupolicán, donde una gran cantidad de hinchas intentó ingresar presuntamente sin entradas. La situación generó una avalancha que provocó el colapso de las rejas de seguridad.

Carabineros de la unidad de Control de Orden Público (COP) intervino con un carro lanzagases. En ese contexto, una adolescente de 18 años y un niño de 13 resultaron aplastados por una reja que cayó por la presión de la multitud. Uno de ellos murió en el lugar y el otro en la Clínica Bupa, cercana al estadio.

La investigación judicial y la posibilidad de responsabilidad policial

El fiscal Francisco Mores, a cargo del caso, informó que la Fiscalía de Flagrancia Oriente abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Se están revisando cámaras de seguridad y tomando testimonios a los efectivos policiales.

“No se descarta ninguna hipótesis, incluidas fallas en las medidas de seguridad y posibles excesos en la intervención policial”, señaló el fiscal. Además, detalló que un carro policial podría haber tenido participación en los hechos fatales.

“Se produce una estampida que implica la caída de una reja y en este momento se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación en el deceso”, agregó.

Renuncias y nuevas imputaciones

Durante la madrugada, Pamela Venegas, jefa del programa Estadio Seguro, presentó su renuncia. En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que se imputó al oficial a cargo del carro lanzaguas que habría intervenido en la tragedia.

El desgarrador testimonio de una hermana

Una de las hermanas de las víctimas rompió el silencio ante los medios en la puerta del hospital y responsabilizó directamente a los efectivos policiales:

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Voy a iniciar una demanda y necesito ayuda legal. Es una familia que está totalmente deshecha y me incluyo. Mi mamá está destruida y no sé cómo vamos a seguir con esto”.

Según relató, su hermana tenía entrada y documentación al momento de ingresar: “Mi hermana venía con entrada en mano, con su carnet. No es que se iban a pasar como dijeron. Ella estaba con dos amigos y los carabineros los culparon de la avalancha que los terminó aplastando”.

Y concluyó, entre lágrimas: “El carabinero que la atropelló nunca estuvo acá y el único que me habló fue quien la trajo. Si él vio que había niños en el medio, y tengo entendido que dos personas más fallecieron por esto, cómo no pudieron parar. Eso me produce frustración porque es mi hermana”.

Reacciones oficiales: Conmebol, ANFP y Fortaleza

Tras confirmarse el fallecimiento de los dos hinchas, la ANFP expresó su dolor en un comunicado oficial y pidió medidas urgentes para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el fútbol chileno.

“La actual crisis de seguridad exige con urgencia el trabajo y esfuerzo de todos”, señalaron, al tiempo que insistieron en avanzar con reformas legislativas y la creación del Registro Nacional de Hinchas. “La violencia no le puede ganar al deporte”, remarcaron.

Por su parte, la Conmebol también emitió un mensaje de condolencias: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos hinchas en las inmediaciones del Estadio Monumental. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos”.

El club Fortaleza, en tanto, confirmó que todos sus jugadores, dirigentes y cuerpo técnico estaban a salvo tras la invasión al campo de juego.

Qué dijo la Conmebol sobre la suspensión

Horas después del trágico desenlace, la Conmebol explicó los motivos de la cancelación del partido:

“En función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, el encuentro queda cancelado”.

Además, informó que se cumplió con todo lo estipulado en el Manual de Clubes y que el caso fue derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras decisiones disciplinarias.